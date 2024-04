«Tavolo tecnico per la nautica» 

Un tavolo tecnico per favorire una legge e il coordinamento delle politiche pubbliche in tema di turismo nautico. Lo ha proposto il neo-assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, in occasione della presentazione della terza Fiera Nautica di Sardegna, svoltasi ieri mattina allo Yacht Club di Porto Rotondo. «Molto è stato fatto ma ancora tanto c’è da fare, – ha detto - è prioritario dare delle prospettive di crescita a un settore che ne ha davvero tante, come dimostrano i poli cantieristici di Olbia, Arbatax e Cagliari».

La manifestazione

L’evento, in programma dal primo al cinque maggio nella Marina di Porto Rotondo, resta saldo sulla triade barche, talk tematici e il programma di promozione territoriale, “Insula Sardinia Quality World”; ad Angelo Colombo, responsabile organizzativo, ha rivelato le principali novità: a partire dall’area “tecnogreen” dove aziende e start-up presenteranno le ultime del settore e dalla presenza del veliero, con itinerario museale, “Sir Baden Powell”. Per la Fiera, finanziata dalla Regione, numeri in crescita: oltre 170 imbarcazioni, 152 espositori, 140 stand; sulle banchine dai cantieri navali locali a quelli internazionali, dal settore charter alle agenzie di servizi turistici e di brokeraggio fino ai tanti operatori specializzati nella promozione e diffusione di prodotti nautici che rappresentano una parte cospicua di quella filiera che rappresenta una cospicua fonte di reddito del nord –est dell’Isola. «Sono felice di partecipare a una manifestazione che rappresenta l’avvio della stagione turistica, la mia presenza significa sostegno al settore e alle risorse spese bene – ha affermato Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio – la nautica permette a questo territorio di essere traino dell’economia e può fare da apripista a tutta la Regione». Confrontarsi con il mondo e proseguire nella sfida per la tutela del ambiente, gli obiettivi del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, per il quale «la Fiera deve spingere le istituzioni a capire ciò che ancora può essere fatto nel settore, anche in termini di occupazione». Dello stesso avviso Aldo Carta, direttore generale del Cipnes, (ente organizzatore): l’evento travalichi la mera “narrazione” per diventare sempre più hub di iniziative e punto di incontro al fine di capire come far crescere questo importante sistema. All’incontro, moderato dal presidente del Cipnes, Gianni Sarti, anche il junior general manager dello Yacht Club, Matteo Molinas.

