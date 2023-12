Tavolo del centrodestra, oggi il secondo round Lega e Psd’Az in forse  

Il centrodestra indicherà il nome del candidato alla presidenza a ridosso di Natale, forse anche dopo. È molto difficile, infatti, che il tavolo nazionale della coalizione affronti la questione Regionali prima del via libera alla manovra di bilancio. La premier Giorgia Meloni non vuole correre il rischio che le decisioni prese sulle candidature nelle cinque regioni al voto possano avere contraccolpi sulla discussione della finanziaria. Proseguono, intanto, i lavori del tavolo locale convocato per la prima volta da FdI il 24 novembre scorso. Oggi si replica alle 11 in una sala dell’hotel Flora con una riunione sul programma. Parteciperanno, su invito del capogruppo di FdI Fausto Piga, un esponente scelto da ognuno dei partiti del centrodestra. Oltre a Piga per FdI, Franco Meloni per i Riformatori, Alice Aroni per l’Udc, Roberto Caredda per Idea Sardegna, Antonello Peru per il Grande Centro, Ivan Piras e Alessandro Serra per Forza Italia. Ieri non avevano ancora risposto alla convocazione Lega e Psd’Az, ovvero i due partiti che sostengono la ricandidatura del presidente uscente Christian Solinas. Dieci giorni fa, solo all’ultimo momento il coordinatore del Carroccio Michele Pais e lo stesso Solinas avevano deciso di essere presenti a Palazzo Tirso, al vertice organizzato dalla coordinatrice di FdI Antonella Zedda. Il governatore aveva scelto di esserci, nonostante la posizione del partito di Giorgia Meloni contro una sua eventuale ricandidatura. Ma in quel caso non si era parlato di candidati.

Il congresso a Cagliari

Ci ha pensato qualche giorno dopo Matteo Salvini a ricordare che «squadra che vince non si cambia e per questo, per la Lega, la Sardegna, l’autonomia e il lavoro meritano altri cinque anni di impegno con Solinas». FdI, da parte sua, ha rilanciato tre giorni fa al congresso provinciale del partito a Oristano. Qui il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha chiarito che «quando dico che la responsabilità di costruire la coalizione spetta a noi, lo dico perché saremo il partito leader, lo dicono i numeri». Truzzu – unico nome di FdI indicato al tavolo nazionale da Giovanni Donzelli – ribadirà il concetto domenica al T Hotel, che ospiterà il congresso provinciale di Cagliari. (ro. mu.)

