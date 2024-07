Tavolo da ping pong installato nel parco 

Una nuova attrazione arricchisce il Parco 27 Luglio di Poggio dei Pini: un tavolo da ping pong, installato ieri, promette di diventare l’attrazione preferita per adulti e bambini. Situato in una delle aree verdi più amate della zona, il tavolo è stato voluto dalla Società Cooperativa e sarà a disposizione di tutti gratuitamente.

«Siamo entusiasti di annunciare l'installazione del nuovo tavolo da ping pong, che sarà a disposizione di tutti», dichiara il vicepresidente della Cooperativa, Sergio Arizio: «Questo progetto nasce dalla volontà di promuovere attività sportive e ricreative all'aria aperta, favorendo il benessere e la socializzazione tra i residenti. Crediamo fermamente che lo sport sia un elemento fondamentale per una vita sana e per la coesione della nostra comunità».

L'idea è scaturita da una serie di richieste dei residenti, desiderosi di avere più opzioni per trascorrere il tempo libero in maniera coinvolgente. La Cooperativa ha accolto la proposta, vedendo in essa un'opportunità per incentivare la partecipazione comunitaria e per valorizzare ulteriormente il Parco.

