Tavolino selvaggio, scattano i controlli 

«Dehors, ombrelloni, pedane, tavoli e sedie installati alla rinfusa su strade e piazze arrecano un enorme danno ai cittadini, che vengono privati di spazi pubblici e costretti a camminare facendo lo slalom tra le strutture piazzate da bar e ristoranti. Siamo al caos, all’improvvisazione». Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum, fotografa la situazione in centro. E il fatto che da giugno bar e ristoranti paghino il suolo pubblico, quello che avevano prima del Covid oltre alle aree aggiunte e autorizzate dal Comune, non cambia il problema che la Giunta ancora non ha affrontato e che crea notevoli disagi, soprattutto in centro storico dove talvolta si fatica a trovare lo spazio per passare.

I controlli

«Alcune attività commerciali occupano spazi non autorizzati, approfittando del fatto che dopo le 20, sia per la carenza di personale e il lavoro straordinario che comporterebbe, i controlli sono ridotti – osserva il comandante della polizia locale Gianni Uras – Per contrastare il fenomeno, oggetto di ripetute segnalazioni da parte di diversi cittadini, dai prossimi giorni partiranno controlli a campione e chi verrà colto ad occupare spazi non autorizzati sarà multato».

Il caos

In centro le piazze, le strade e persino i marciapiedi sono occupati da tavolini, sedie e ombrelloni di ogni genere e insegna. Un caos che danneggia anche il decoro urbano oltre a lasciare nei turisti l’immagine deformata di una città pasticciata e pasticciona. A soffrirne gli automobilisti che dal Covid ad oggi si sono visti privare di parcheggi liberi e a pagamento ma a soffrirne ancora di più sono i disabili. «Mica lo scopriamo oggi che questa non è una città per i disabili, con i dehors, tavolini e gazebo la situazione è pure peggiorata» denuncia Mauro, costretto in carrozzina.

Gli operatori

«Il Comune dovrebbe imporre la delimitazione degli spazi nei modi e nei tempi che potremmo concordare – sostiene Nino Loddo, titolare dei bar e gelateria La Dolce vita – Altrimenti è un problema controllare il cliente che sposta le sedie a nostra insaputa». E ancora gli operatori del MiaCafè di via Dritta: «Siamo in attesa che il Comune ci autorizzi gli spazi possibili e gli importi da pagare, come sempre ci adegueremo nonostante i tempi siano ancora difficili».

Il regolamento

All’origine del caos la mancanza di un regolamento sull’occupazione del suolo pubblico che in una città turistica è davvero il massimo della distrazione amministrativa. «Non escluderei che questa sia una delle cause che ha determinato la crisi e impedisce la discussione sul parere chiesto per venire a capo dei gazebo piazzati prima di avere un apposito regolamento. E non si è tenuto conto neppure del regolamento sul decoro che fissa delle condizioni» aggiunge Vargiu. Il regolamento è stato licenziato da diversi mesi dalla commissione consiliare ma in Consigliò non è arrivato.

