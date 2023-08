Tavolino selvaggio nel Corso: concessione sospesa a quattro locali 

Pugno duro del servizio Attività produttive del Comune di Cagliari contro i titolari dei locali che non rispettano le concessioni per tavoli e sedie all’aperto nel Corso Vittorio Emanuele, diventato cuore pulsante del settore della ristorazione in città, assieme alla Marina.

In poche ore sono arrivate quattro sospensioni delle autorizzazioni, che per periodi più o meno lunghi impediranno di poter servire i clienti sulla strada pedonale. “Botte” che arrivano durante la stagione turistica.

Tutte le determinazioni con le diverse sanzioni, sottoscritte dal dirigente Alessandro Cossa, sono arrivate ieri. E non è detto che il ciclo sia chiuso, visto che si tratta di provvedimenti sottoscritti a conclusione di procedimenti partiti da sopralluoghi della polizia locale effettuati a luglio.

Un ristorante colpito è il Fanà: nessuna concessione, aveva occupato solo tre metri quadri, dovrà restare chiuso dal 28 agosto al 4 settembre. Quattro metri quadri occupati di troppo comportano la sospensione della concessione anche per il noto ristorante Crackers (dal 28 agosto al 3 settembre). Colpito anche Il Cigno, per una “esondazione” di 5 metri quadri oltre il confine della concessione: dovrà rinunciare ai tavoli esterni per 33 giorni a partire dal 28 agosto. Si erano organizzato con fioriere e tavoli di troppo anche il Palapa: niente poke serviti all’esterno sino alla fine di settembre, partendo sempre dal 28 agosto. Lo scorso fine settimana era stato colpito un altro locale, sempre nel centro storico, ma in via Torino: il Rainbow è stato sanzionato, oltre che per uno sconfinamento, anche per la musica che si sentiva all’esterno, anche se proveniente da casse all’interno. I titolari dovranno scontare la “pena”, con rinuncia ai tavolini, in autunno. ( e.fr. )

