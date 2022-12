Tavolini, ultimatum al Comune 

Sessanta giorni per conoscere il nuovo regolamento sull’utilizzo del suolo pubblico. È il termine che tre imprenditori di via Monsignor Virgilio, proprietari di bar e ristoranti, hanno intimato al Comune di Tortolì, che da due anni sta elaborando il decalogo per i commercianti. Lamentando «gravi pregiudizi economici, difficoltà organizzative e commerciali», i titolari di Mood cafè, A volontà e Vetustà hanno conferito mandato all’avvocato Mario Solanas per sollecitare «senza alcun indugio» la procedura di approvazione del regolamento. Mood cafè e Vetustà sono stati destinatari di verbali per la presunta violazione del codice della strada, avendo posato i dehors dirimpetto alle loro attività, mentre il ristorante A volontà attende di capire se, ed eventualmente quando, potrà installare un gazebo esterno.

Il caso

Sul caso dei dehors selvaggi scende in campo il professionista togato. Segno che la pazienza dei commercianti è finita e ora, oltre ai ricorsi al Tar, i proprietari delle attività si sono rivolti all’avvocato Solanas per sciogliere dall’impasse una questione impigliata nella ragnatela burocratica. Era novembre 2020 quando, durante una seduta di Consiglio comunale, l’amministrazione approvava l’atto di indirizzo per l’elaborazione di una proposta di modifica al regolamento del 2015. Sono passati 25 mesi ma di quel regolamento non c’è traccia. «La mancanza di una norma - scrive l’avvocato nella lettera che riporta le firme dei tre imprenditori - sta creando grande disagio e difficoltà con inevitabili danni economici. I miei assistiti si trovano, ancora oggi, nell’impossibilità di pianificare il proprio lavoro a causa della persistente assenza di un regolamento che disciplini l’occupazione del suolo pubblico. Presupposto per consentire loro l’apposizione dei dehors».

Ultimatum

In un’assemblea di pochi mesi fa gli imprenditori erano stati rassicurati dal sindaco, Massimo Cannas, sull’imminente approvazione del regolamento, il cui iter sarebbe stato rallentato dalla pandemia. «Ma nonostante le reiterate promesse - scrive il legale - al momento non risulta alcuna convocazione e questo preoccupa i miei assistiti. Qualora il provvedimento non dovesse intervenire entro 60 giorni i tre imprenditori si vedranno costretti a valutare nuove forme di tutela, non ultime iniziative di protesta con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria».