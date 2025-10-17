Tavolini selvaggi, svolta in primavera 

Il nuovo regolamento comunale per i dehors di Oristano è entrato in vigore. Trascorsi i quindici giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio, il documento approvato dal Consiglio comunale l’11 settembre è ora pienamente operativo. Ma i primi effetti concreti (tavolini ordinati, ombrelloni uniformi e addio alle strutture più invadenti) si vedranno solo dalla prossima primavera.

Le novità

Gli esercenti che dispongono di dehors di tipo 1, cioè quelli più semplici con tavolini, sedie e ombrelloni senza pedane o delimitazioni fisse, avranno sei mesi di tempo per adeguarsi alle nuove regole. I dehors di tipo 2, strutture più complesse con pedane e balaustre, avranno invece due anni per mettersi in regola. E dal 2027 le sette strutture oggi presenti in centro storico dovranno essere smontate. Il regolamento punta a «salvaguardare il decoro urbano e la vivibilità degli spazi pubblici», disciplinando in modo puntuale materiali, colori e dimensioni. I dehors dovranno armonizzarsi con l’ambiente circostante, garantire l’accessibilità per tutti e non ostacolare la circolazione di pedoni e disabili. Ma attenzione: se l’adeguamento ai nuovi standard sarà verificato tra sei mesi, i controlli sull’occupazione del suolo pubblico (che già oggi deve rispettare le norme esistenti) dovrebbero partire da subito.

I controlli

E qui si apre il vero fronte caldo. Perché, come ammettono gli stessi uffici comunali, attualmente regna l’anarchia: tavolini fuori misura, pedane improvvisate e occupazioni ben oltre i limiti autorizzati, soprattutto nelle ore serali. A vigilare sarà il comando della Polizia locale, anche se il compito non si annuncia semplice. «Noi agiremo sulla base di quanto approvato dal Consiglio comunale — spiega il comandante Gianni Uras — ma fino al nuovo anno i controlli saranno elastici. Molte concessioni scadono a dicembre: per pochi mesi non avrebbe senso esporsi a possibili ricorsi».

Le associazioni

Il regolamento divide anche le associazioni di categoria. Adiconsum considera eccessivo il termine di due anni per i dehors strutturati; Confcommercio lo giudica equilibrato; mentre Confesercenti boccia la nuova impostazione. «Non condividiamo la distinzione così rigida tra dehors semplici e strutturati — dichiara il segretario provinciale Francesco Orrù — né la decisione di vietare i dehors di tipo 2 nel centro storico. Quelle strutture, pur rimovibili, contribuiscono alla qualità dell’accoglienza e alla vivacità delle piazze. Due anni per adeguarsi sono troppo pochi: serve un ripensamento». Il Comune, intanto, tira dritto: le nuove domande presentate allo sportello Suape dovranno rispettare da subito tutte le prescrizioni del regolamento. Le sanzioni per chi sgarra andranno da 25 a 500 euro, con la possibilità di revoca della concessione in caso di reiterazione. Dopo anni di caos, Oristano prova così a ristabilire un minimo di ordine nel dedalo di sedie e ombrelloni che affollano marciapiedi e piazze. Ma tra regole scritte e realtà quotidiana la distanza resta ampia: sarà la prossima primavera a dire se questa “rivoluzione del decoro urbano” avrà davvero messo radici.