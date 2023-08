Tavolini selvaggi e notti sicure L’opposizione: «Fuori tempo» 

Stretta sui tavolini selvaggi e polemiche per il progetto “Alghero notti sicure”. Il sindaco Mario Conoci ha firmato l’ordinanza numero 20 con cui, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva per fini commerciali, si applica il provvedimento di chiusura del pubblico esercizio che va da 5 giorni (termine minimo), «sino al pieno adempimento dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi». Chi è recidivo, poi, rischia di perdere la concessione per due anni di fila. La giungla dei tavolini su piazze, slarghi e marciapiedi, ha costretto il primo cittadino a usare il pugno di ferro. «Si tratta di un atto dovuto - sottolinea Conoci - alla base del rispetto dei regolamenti e dei corretti rapporti di concorrenza tra titolari di attività commerciali, a garanzia della libera fruizione degli spazi pubblici da parte di residenti e turisti e della tutela del patrimonio pubblico cittadino».

Ma non è la sola novità. Per cercare di mettere ordine alla movida, poi, la giunta ha approvato il progetto denominato “Alghero notti sicure” stanziando 10mila euro per incentivare il personale della polizia locale a eseguire maggiori controlli. L’operazione prenderà il via adesso, da metà agosto, per concludersi a dicembre. Fortemente polemica l’opposizione di centrosinistra che, in una nota, fa notare come il provvedimento riguarderà «i “caotici” mesi di ottobre, novembre e dicembre: notoriamente il clou della stagione algherese».

