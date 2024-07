Tavolini selvaggi, controlli e multe 

Cinque bar e/o ristoranti su otto sono stati pizzicati dalla Polizia locale per aver occupato in piazze, marciapiedi e strade del centro più spazi di quelli assegnati dal Comune. Ai trasgressori gli agenti della Squadra commercio coordinata dal comandante, Gianni Uras, hanno appioppato una sanzione di 173 euro a testa con l’avvertenza che alla prossima scatterà la chiusura dell’attività da un minimo di 5 a un massimo di 8 giorni. La lotta al “tavolino selvaggio” dal centro storico si allargherà all’intero territorio comunale, comprese frazioni e soprattutto Torregrande.

La stretta

«I controlli – è la nota del palazzo degli Scolopi - proseguiranno per tutta l’estate e si concentreranno principalmente nelle ore serali, quando il fenomeno dell’occupazione abusiva del suolo pubblico si verifica con maggiore frequenza». Ci sono volute «le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentavano l’invasione di tavolini in diverse aree della città», si legge nella nota, per regolarizzare una situazione nata col Covid e via via sfuggita di mano all’Ente. «Che dire, le regole sono scritte per essere rispettate e quindi ciascuno doveva stare all’interno dello spazio assegnato», sottolineano Nando Faedda e Sara Pintus, presidente e direttrice della Confcommercio oristanese.

Il caso “dehor”

Un capitolo si chiude e un altro aspetta: il regolamento sugli spazi pubblici dei dehor, che la Giunta Lutzu approvò quattro anni fa ma che ancora naviga nelle secche dell’amministrazione comunale, sballottato tra la commissione e i gruppi politici alla ricerca della quadra. «Il regolamento va approvato entro quest’anno. La scadenza della proroga significa la fine delle autorizzazioni provvisorie comprese quelle delicate nel centro storico con le piazze Roma e Eleonora, le vie Garibaldi e De Castro che interessano la Soprintendenza», sintetizza Sara Pintus.

Il regolamento Lutzu

Per rendere l’idea, il regolamento dell’amministrazione Lutzu diceva: «In centro potranno essere piazzati dehor chiusi o parzialmente chiusi in via Mazzini, Figoli primo tratto fino a via Verdi, via Tirso fino a via Sardegna e vico Episcopio. L’occupazione dei marciapiedi sarà consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza sempre che rimanga libera una zona larga non meno di un metro e 40 centimetri. Tutte le strutture esistenti dovranno adeguarsi entro 12 mesi per l’occupazione con dehor aperti e 36 mesi per gli altri».

