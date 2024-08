Tavolini, scontro residenti-ristoratori 

Tavolini all’aperto, ora è tutti contro tutti. Mentre il Comune continua ad applicare il regolamento e sanzionare chi non rispetta le regole, si accende lo scontro tra ristoratori e residenti del centro storico. Da una parte i primi che, di fronte ai provvedimenti dell’amministrazione, continuano a invocare la necessità di un nuovo regolamento per le concessioni di suolo pubblico. Dall’altra, invece, i residenti della Marina puntano i fari contro il numero uno della Fipe, Emanuele Frongia: «Ancora una volta dobbiamo assistere alla pantomima del presidente Frongia sul regolamento inerente alle regole di occupazione del suolo pubblico», dice Salvatore Pusceddu, presidente del comitato Rumore no grazie. «Non si vuole capire che, per natura, i regolamenti disciplinano, coordinano ed equilibrano situazioni che potenzialmente non possono essere in armonia tra loro», aggiunge. «Spiace notare questa presa di posizione, non tutti possiamo vederla allo stesso modo», replica il presidente della Fipe. «Quello che chiediamo, da tempo, non è di poter disapplicare le regole. Ma la città è cambiata, è diventata una città turistica che ha esigenze diverse rispetto a quelle previste nel regolamento attuale. Secondo noi è arrivato il momento di scriverne uno nuovo», aggiunge.

La querelle

A sollevare la querelle è l’ultimo provvedimento del Comune contro un locale di via Baylle che per un problema di musica (che dall’interno del locale si sentiva parzialmente all’esterno) e di tavolini (posizionati in strada già alle 9.20 del mattino nonostante l’autorizzazione consentisse l’occupazione del suolo pubblico alle 10) è stata sanzionato col divieto di utilizzare tavolini all’aperto per un mese. «L’unico espediente che il presidente Frongia apporta alla discussione è la reiterata e urgente richiesta di variazione del regolamento, riteniamo, verosimilmente, a tutto vantaggio della categoria che egli rappresenta. Più volte il comitato “Rumore no grazie”», che da tempo invoca il Piano di risanamento acustico che la Città metropolitana dovrebbe restituire al Comune dopo le riserve dell’Arpas, «si è visto costretto a intervenire nel dibattito ma ora la misura è colma. Sia chiaro», dice Pusceddu, «se vi è una sospensione della concessione e una conseguente sanzione nei confronti di un locale, la sconfitta è sempre dei residenti stante la misura minimale delle sanzioni rispetto alle violazioni: non è il regolamento a essere troppo invasivo nei confronti dei sacrosanti diritti dei privati speculatori del suolo pubblico, ma forse sono troppe le violazioni accertate che non si può proprio far finta di nulla».

Il concetto lo ribadisce Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace: «Le regole esistono e finché sono quelle devono essere rispettate, senza se e senza ma», dice. «Ma se si vuole cambiare il regolamento perché è “vecchio” noi non diciamo aprioristicamente no, diciamo però che la discussione e la decisione finale non possono prescindere dalle istanze dei residenti che sono i principali attori della vita dei quartieri».

L’associazione

Il ragionamento della Fipe passa attraverso la presa d’atto di una «Cagliari molto diversa rispetto a quando il regolamento sul suolo pubblico è stato scritto. Per questo motivo è giusto riscrivere le regole che si evolvono in base alle esigenze della comunità. Le regole, oggi, per esempio, vietano la musica, ma l’esigenza oggi è diversa. Ecco perché, al riguardo, è giusto pensare di modificarle. Soprattutto», aggiunge, «se come nell’ultimo caso», in via Baylle, «la musica si avvertiva in strada la mattina, quando non disturbava certo il riposo di nessuno. Detto questo», conclude, «le regole si rispettano, sempre. Ma possono anche essere modificate sulla base di esigenze nuove, tenendo in considerazione i diritti dei residenti ma anche quelli dei ristoratori».

