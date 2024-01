Tavolini, scontro Comune-ristoratori 

Qualche ristoratore lo confessa a bassa voce: «Era inevitabile, il Covid ha reso un po’ liberi tutti e adesso “paghiamo” il conto di quel sistema a cui ci siamo tutti un po’ abituati ma che sapevamo non sarebbe durato per sempre». Il riferimento è al fatto che per andare incontro alle esigenze degli esercenti, pedane, ombrelloni e sedie hanno invaso metri e metri di spazio pubblico. Ora, la stretta del Comune contro chi si “allarga” riaccende lo scontro tra amministrazione ei imprenditori. Da una parte c’è l’amministrazione che da meno di un anno ha deciso di far rispettare pedissequamente le regole e punisce con 18 mesi di sospensione della concessione di suolo pubblico i recidivi (un regolamento sul suolo pubblico sul quale adesso anche il Tar ha puntato i fari, mettendo in discussione la parte relativa alle sanzioni per recidiva). Dall’altra, invece, ci sono loro, i gestori di locali e ristoranti che dopo l’ennesimo provvedimento di sospensione della concessione di suolo pubblico parlano di «accanimento».

Le regole

Emanuele Frongia, rappresentante dei pubblici esercizi (Fipe) prova a stemperare gli animi: «Non credo in nessun modo che ci sia accanimento», dice, «c’è però un’applicazione puntualissima di regole che non tiene conto delle conseguenze. Le regole», avverte, «sono indispensabili e chi non le rispetta è giusto che venga sanzionato. La domanda che, però, bisogna porsi è questa: si tratta di regole giuste, motivate e attuali? Perché se poi l’effetto delle sanzioni è che si manda gambe all’aria un imprenditore», 18 mesi senza tavolini all’esterno significa chiudere l’attività, «allora c’è da fare un ragionamento su quelle regole», aggiunge. Tradotto: quel regolamento è da modificare. «Come Fipe proporremo un nuovo regolamento concordato e valutato anche insieme ai comitati dei residenti», sottolinea.

Sulla necessita di un nuovo sistema di regole da sempre si esprime Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività Produttive: «Premesso che da tempo dico che quel regolamento va rivisto, non esiste nessun accanimento. Ho chiesto agli uffici un report dettagliato per capire quante attività siano state sanzionate, se si scopre che sono un percentuale alta allora potremo parlare di accanimento. Diversamente non lo è».

La mediazione

Il caso che ha riaperto la polemica è quello del Morrison, in piazza Yenne, punito con la sospensione dei 18 mesi per essere stato beccato per due volte con più tavolini rispetto a quelli consentiti. «Parlo di accanimento perché ho chiesto all'amministrazione di commutare la sanzione con il pagamento, previsto dal regolamento, di mille euro per ogni mese di sospensione. Il Comune mi ha proposto un piano di rientro in quattro mesi ma io non potendo pagare tutti quei soldi», circa 4.500 euro al mese per 4 mesi, «ho chiesto di pagare in 18 rate. La risposta è stata no. Ma così io sono costretto a chiudere», dice il titolare Andrea Zucca.

Tutti i gestori pongono l’accento sulla necessita delle regole. Ma tutti chiedono di aprire una riflessione sull’entità delle sanzioni. «Diciotto mesi sono tanti». spiega Alessandro Olisterno, del Maverick, piazza Aramu. «Ma le regole vanno rispettate», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Stefano Trudu, titolare di Sa Panada, in via Dettori. «sono d’accordo sulla necessità di rispettare sempre le regole, ma se ti accanisci rischi di ottenere un risultato che nessuno vuole. Le regole, oggi, sono troppo rigide». «Più che sulle sospensioni, mi concentrerei sulle sanzioni», gli fa eco Fabio Mirigliani, titolare di una serie di attività nel centro storico. «Chi sbaglia deve pagare, è giustissimo. Però», avverte, «ci dovrebbe essere sempre un punto di incontro tra Comune e imprenditori. tradotto: un piano di rateizzazione spalmato su più mensilità permetterebbe ai gestori di pagare le sanzioni senza essere costretti a chiudere le attività».

RIPRODUZIONE RISERVATA