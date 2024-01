Tavolini nei parcheggi, un pasticcio 

Sedie, tavolini, pedane, ombrelloni sistemati nelle strisce blu, gestite da Parkar. Se c’è un “dossier” su cui l’amministrazione rischia l’impasse è sicuramente quello che consente, anzi consentiva fino al 31 dicembre 2023, ai ristoratori e gestori di bar e locali e di sistemare i tavolini nei parcheggi pagamento. Le deroghe introdotte dal Covid (nel 2021) hanno assicurato pedane a tutti coloro che non avendo spazi all’esterno hanno approfittato dei parcheggi. Ora, però, il servizio delle Attività produttive del Comune dice che quelle concessioni non possono essere più rinnovate perché diventate “abusive”: la colpa dei ristoratori, per il Comune, è non aver pagato alla società concessionaria (Parkar in questo caso) il servizio di sosta a pagamento delle somme dovute per il 2023. Peccato, però, che già prima della scadenza delle concessioni i ristoratori avessero scritto (via pec) a Parkar per conoscere l’entità della cifra da versare e mettersi così in regola. «Impossibile, però, sapere l’entità della cifra da pagare», dicono i ristoratori. Verosimilmente circa 2500-3000 euro per ogni parcheggio occupato (circa 70.000 euro complessivamente per le 12 attività coinvolte). «Parkar sta ancora aspettando di “firmare” un accordo con il Comune per deliberare in tal senso», aggiungono.

Il caos

Un pasticcio, quindi. Il Comune “nega” il rinnovo delle concessioni perché i ristoratori non pagano l’occupazione dei parcheggi, ma la responsabilità è della stessa amministrazione che ancora non ha firmato l’accordo con la stessa Parkar: accordo, fondamentale, che permette di sbloccare l’impasse. «Ci stiamo perdendo in un bicchiere d’acqua», dice Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive, posizionando la lente di ingrandimento sugli uffici amministrativi che devono solo “formalizzare” un accordo con le società di gestione dei parcheggi che la parte politica ha già deciso. «Se i concessionari», cioè i ristoratori, «hanno fatto richiesta di conoscere gli importi dovuti alle società di gestione degli stalli blu, allora non possono essere considerati inadempienti», e quindi abusivi. Per questo motivo, «sarebbe opportuno che gli uffici trovassero quanto prima la soluzione che è a portata di mano». Il paradosso è che Parkar è una società che sta per diventare società in house del Comune di Cagliari. «Bisogna tenere conto del valore pubblico di questo settore», dice ancora Mannino, «ovvero quello di creare ulteriori risorse per l’economia dell’ente. Quindi l’interesse primario deve essere quello di mantenere in piedi le concessioni, e non bloccarle», aggiunge. «Nelle more della trasformazione in house del servizio della sosta a pagamento da parte di Parkar si stanno perfezionando gli aspetti giuridici per la subconcessione degli stalli», si legga in una nota della società.

L’allarme

La speranza dei gestori di locali, bar e ristoranti è che la matassa venga dipanata al più presto. In gioco, infatti, non ci sono solo le concessioni per posizionare tavolini e sedie nei parcheggi ma decine di posti di lavoro. Mirco Puddu, titolare di “Italo’s Burger”, nel Corso Vittorio, ha già liberato i parcheggi da pedane e tavolini e spiega il perché. «Siamo bloccati», dice con amarezza. «Questa situazione può essere risolta soltanto dal Comune. Quando l’amministrazione ci ha inviato il bollettino per il pagamento del suolo pubblico abbiamo provveduto, ma manca ancora da versare la parte a Parkar. Che però», ribadisce, «non dipende dalla nostra volontà». E poi aggiunge: «Noi siamo una piccola attività, giovanissima, abbiamo investito pensando», legittimamente, «di poter contare anche su uno spazio all’esterno per lavorare. Avevamo intenzione di assumere anche del personale per questo, non potremo farlo. Togliere dehors significa togliere lavoro».

