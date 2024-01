Tavolini nei parcheggi, nuova polemica 

Non ci stanno a passare sempre per quelle le cui esigenze finiscono sempre in secondo piano. E mentre in Comune si discute come risolvere il pasticcio delle concessioni per sistemare i tavolini nei parcheggi blu (concessioni sospese per la mancanza di un accordo tra amministrazione e società che gestisce gli stalli a pagamento), i residenti di Stampace tornano a far sentire le proprie istanze. «Rimandano al mittente i regolamenti fatti per le attività produttive che non tengono conto di quelle che sono le esigenze della collettività intera, residenti compresi», dice Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace. «Tenere in scacco, si parla di sottrazione dei parcheggi a favore di pedane collocate sopra le strisce blu, è mortificante per due motivi: per il decoro urbano, le pedane nei parcheggi sono un pessimo biglietto da vista turistico, e perché sono per lo più disabitate per gran parte dell’anno e per questo motivo non ha alcun senso privare i cittadini dei parcheggi», aggiunge.

Da qui la proposta: Sì ai tavolini ma solo «per un paio di mesi, quelli estivi, quindi devono essere strutture amovibili e rimosse immediatamente dopo tale citato periodo e devono avere un costo tale da giustificarne la concessione, visto che il prezzo pagato dai cittadini è altissimo» ( ma.mad. ).

