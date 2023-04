Tavolini nei parcheggi, è di nuovo protesta 

«La beffa», dicono i residenti di Stampace è nei numeri: «Tre nuove concessioni rilasciate a locali e bar per montare le pedane sui parcheggi in appena 60 metri di strada». La strada è il Corso Vittorio, la parte aperta alle auto, dove da due anni ormai i residenti chiedono al Comune di bilanciare gli interessi legittimi dei titolari di bar e ristoranti a lavorare con quelli altrettanto giusti e ragionevoli di chi vive nel Corso a non trovarsi per mesi (per anni) le pedane che sottraggono parcheggi ai residenti. La denuncia è di Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace: «Nella situazione in cui versa il centro storico in questo momento, con le strade chiuse dai cantieri e i parcheggi che scarseggiano, rilasciare tre nuovi autorizzazioni per piazzare pedane e tavolini, sottraendo stalli ai residenti e tutti gli altri automobilisti è inaccettabile e vergognoso».

I residenti chiedono un incontro con il Comune «ma finora non siamo stati accolti», dice Costa. E aggiunge: «Da tempo chiediamo che vengano prese in considerazione anche le istanze dei residenti, per esempio aprendo i parcheggi pronti e mai aperti nelle strutture intorno al centro o dandoci la possibilità di utilizzare quelli di proprietà della Regione nelle ore notturne, quando sono chiusi».

