Tavolini irregolari, nuove sanzioni 

Un ristorante di via Sassari sanzionato con la chiusura dell’attività per otto giorni e un locale del Corso che non potrà piazzare tavolini e sedie sul suolo pubblico per 33 giorni. Sono le ultime due decisioni prese dal Comune dopo i controlli e le irregolarità riscontrate dagli agenti della Polizia Locale nelle due attività del centro storico della città.

Nessuna concessione

La sanzione più pesante è stata notificata, con determinazione del dirigente del servizio Attività Produttive, alla società Sushi Yang, titolare del ristorante Kyoto in via Sassari. Secondo le accuse emerse da un servizio di controllo da parte del personale della Municipale, il 31 agosto attorno alle 21,30, erano presenti sul suolo pubblico, nell’area pedonale, 20 sedie e dieci tavoli. Da una verifica si è però scoperto che la ditta non aveva alcuna concessione del suolo pubblico. Di fatto si tratterebbe di occupazione abusiva. Così il procedimento si è concluso con la disposizione della chiusura del ristorante per otto giorni, da effettuare da domenica 6 ottobre alla domenica successiva.

Lo stop

Sempre ad agosto, il 23 alle 22,30, gli agenti della Polizia Locale si sono presentati nel corso Vittorio Emanuele per un controllo all’attività Monte Linas. Erano presenti nel suolo pubblico dodici tavolini, 17 sedie, una lavagnetta e una botte di legno: in tutto, come emerso dagli accertamenti dei poliziotti, veniva occupata una parte del marciapiede superiore a quanto previsto dalla concessione. Gli uffici del Comune hanno concluso il procedimento con la sospensione della concessione del suolo pubblico per 33 giorni, da scontare l’anno prossimo dal 1 maggio al 2 giugno compreso. In questo periodo dunque l’attività non potrà piazzare tavolini e sedie. La Municipale effettuerà dei controlli per verificare il rispetto delle due determinazioni. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA