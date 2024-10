Tavolini irregolari: due ristoranti nei guai  

La battaglia contro l’occupazione del suolo pubblico, senza rispettare le concessioni, non si ferma. Gli agenti della Polizia Locale verificano e controllano zone pedonali e marciapiedi, segnalano le irregolarità agli uffici dell’assessorato alle Attività Produttive e poi scattano le sanzioni. Le ultime due sono state firmate in questi giorni: il Taurus del Corso avrà la licenza per l’utilizzo del suolo pubblico sospesa per 33 giorni (da scontare l’anno prossimo) mentre il Binzas di via Sardegna dovrà rinunciare ai tavolini all’aperto per 12 giorni in questo mese.

Le verifiche

I poliziotti della Municipale si sono presentati a fine agosto nel corso Vittorio Emanuele II per un controllo al ristorante Taurus. Hanno verificato la presenza di sei tavoli, dieci sedie, una lavagnetta e due pannelli pubblicitari all’aperto: in tutto, secondo il verbale della Polizia Locale, ricoprivano una superficie di dodici metri quadri anziché i sei concessi con la licenza rilasciata dal Comune. Superato anche il numero di allestimenti concessi: anziché cinque sedie ne sono state contate dieci, oltre a lavagnette e pannelli. Al termine del periodo previsto per eventuali ricorsi od osservazioni, è scattata la sanzione con determinazione del dirigente dell’assessorato alle Attività Produttive, Alessandro Costa: concessione sospesa per 33 giorni, applicata nel periodo dal primo maggio al 2 giugno dell’anno prossimo. Gli stessi agenti della Municipale effettueranno dei servizi per verificare l’effettivo rispetto del provvedimento.

Posti a sedere

Il blitz della Polizia Locale, a metà luglio alla Marina, ha portato a un’altra sanzione questa volta a carico dei titolari dell’attività Binzas, in via Sardegna, che aveva sistemato sedie e tavolini davanti ai resti della chiesa di Santa Lucia. Secondo le accuse erano presenti il doppio dei posti a sedere (la concessione ne autorizzava cinque). La procedura è andata avanti e non sono arrivate controdeduzioni da parte della società proprietaria del ristorante. Così è scattata la sanzione: concessione sospesa per dodici giorni, dal 16 al 27 ottobre di quest’anno.

Irregolarità

Si tratta soltanto degli ultimi due provvedimenti amministrativi del Comune che durante il mese estivo hanno effettuato altre sospensioni delle concessioni a seguito dei controlli svolti dalla Polizia Locale. Pochi giorni fa era stata la volta di un ristorante di via Sassari, sanzionato con la chiusura dell’attività per otto giorni, e di un locale del Corso che non potrà piazzare tavolini e sedie sul suolo pubblico per 33 giorni. (m. v.)

