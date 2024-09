Tavolini irregolari, concessione sospesa 

No alla revoca della decadenza della concessione, no alla possibilità di rimettere (per ora) i tavolini all’esterno. Il Tar dà ragione al Comune, respinge il ricorso della società che gestisce il locale del Corso, Osteria 1980, e conferma la “stangata” dell’amministrazione che lo scorso agosto aveva sanzionato la società colpevole di aver posizionato tavolini e sedie quando non avrebbe potuto. Premesso che, con il ricorso, la società che gestisce il locale ha impugnato, chiedendo l’annullamento previa sospensione degli effetti della determinazione (del 2 agosto scorso) con la quale è stata dichiarata la decadenza della concessione “non sussistono i presupposti per la concessione della sospensione degli effetti”.

La vicenda nasce con una sospensione della concessione di suolo pubblico per 33 giorni, dal primo luglio al 2 agosto scorso. Succede poi che, il 25 luglio, «il personale della polizia amministrativa eseguiva un sopralluogo dove accertava la violazione». Il Comune, applicando il regolamento sulla concessione del suolo pubblico ha imposto la decadenza della concessione e il blocco per i tavolini all’esterno per 18 mesi (fino a febbraio 2026, infatti), salvo il pagamento di 18mila euro relativo al periodo tra il 3 agosto 2024 e il 2 febbraio 2026, «con articolazione in tre rate di seimila euro ciascuna», di cui le prime due già pagate.

