Tavolini invasivi, il comitato del centro chiede un giro di vite 

Stop ai suoli pubblici “allargati” per bar e ristoranti, all’occupazione straordinaria di piazze e slarghi con tavolini e dehors, come ai tempi del Covid. Lo chiedono i residenti del centro storico che, attraverso il comitato di quartiere, hanno già inviato al sindaco e agli assessori al Bilancio e allo Sviluppo Economico, una lunga lettera con una serie di proposte. «Lo spazio pubblico è un bene comune – dice subito il presidente del comitato Gavino Scala – e per sua natura è il luogo del passeggio, dell’incontro tra le persone. Invece abbiamo strade, piazze e marciapiedi sottratti alla fruibilità pubblica per favorire gli interessi imprenditoriali, piuttosto che quelli dei cittadini residenti e non. Gli spazi pubblici non possono diventare una merce».

Cessata l’emergenza sanitaria, dunque, il comitato chiede che si ritorni a una corretta applicazione del regolamento che disciplina la concessione delle aree pubbliche. Le concessioni si dovranno restringere, insomma, a sentire Scala, e il Comune dovrebbe fissare una percentuale tra superficie utile di servizio e il suolo pubblico da concedere», per evitare che dei micro-locali si impossessino di una intera piazza. Poi una pietra tombale suo cosiddetto “doppio poligono”, cioè la possibilità di sistemare i tavolini non propriamente contigui al locale commerciale e in diversi spazi frazionati distinti. Infine i posti auto. I bar spesso occupano i posteggi con pedane e verande e, sempre a giudizio dei residenti del centro storico, l’amministrazione dovrebbe concedere un massimo di due stalli. Un argomento spinoso che la giunta Cacciotto dovrà affrontare prima o poi.