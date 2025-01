Tavolini, in arrivo un nuovo regolamento 

«Subito il nuovo regolamento comunale che disciplina l’occupazione del suolo pubblico (i tavolini, per intendersi), più avanti il piano del commercio», dice Alessandro Cao, presidente della commissione Attività produttive. Ecco il cronoprogramma del Consiglio comunale per disciplinare l’espansione di ristoranti e locali in città. Al piano, durante la precedente amministrazione, ci stava lavorando Pierluigi Mannino (capogruppo di FdI): «Quando si parla di piano del commercio non bisogna pensare a quanto previsto dalla normativa antecedente al decreto Bersani che prevedeva una forma di pianificazione di tipo essenzialmente quantitativo», spiega. «La norma individuava strumenti qual la divisione in zone del territorio comunale, la fissazione (per zona ) dei contingenti massimi di superficie per i negozi di largo e generale consumo. Le liberalizzazioni, subite e non governate, hanno dato il via a uno sviluppo disordinato in diverse zone delle città, privandole di uno degli elementi essenziali per una coesistenza pacifica e ordinata tra chi opera e chi vive in quelle zone. Più è variegata l’offerta e più il quartiere è vivo e sicuro ma questi aspetti sono stati dimenticati dalla politica e ora ci si ritrova a fare i conti con arre vocate interamente a una sola tipologia d’offerta. Piano del commercio significa riportare equilibrio». ( ma. mad. )

