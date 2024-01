Tavolini, il Tar sospende la sanzione del Comune: dubbi sul regolamento 

Serve un approfondimento nel merito dei giudici del Tar sulle contestazioni al Regolamento del Comune che impongono la decadenza della concessione per un anno e mezzo in caso di recidiva, ovvero quando si prendono due sanzioni in due anni che superino i 40 giorni di sospensione del diritto di superficie.

I giudici del amministrativi vogliono capire bene se sia legittima la norma che regola la sanzione massima ai concessionari di suolo pubblico. Per questa ragione, ieri mattina, hanno accolto l’istanza cautelare presentata dalla società Ninnos, con gli avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori, contro la revoca per 18 mesi della concessione data al locale di piazza San Domenico per tenere i tavolini all’aperto. L’udienza di merito è fissata per il 16 aprile: sino a quella data, dunque, il provvedimento resterà sospeso.

È attesa nelle prossime ore, invece, la pronuncia cautelare del Consiglio di Stato dopo il ricorso presentato dal Bar Florio, con gli avvocati Aldo Luchi, Jacopo Fiori e Monica Murgia contro la prima delle due sanzioni che (come è accaduto al Ninnos) avevano poi portato alla revoca della concessione per un anno e mezzo. Dopo la pronuncia di qualche settimana fa del presidente della Quinta Sezione, mercoledì l’istanza è stata esaminata in camera di consiglio dal collegio a Roma. Entrabi i locali hanno dato vita ad una battaglia giudiziaria per opporsi alle sanzioni arrivate a causa della musica.

