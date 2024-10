«Tavolini, il regolamento va modificato» 

Una strage. Molti locali del centro storico quest’estate sono finiti sotto la mannaia della Polizia locale a causa dei tavolini e del rumore. Qualche pub è stato chiuso anche solo perché aveva la lavagna con le offerte del giorno o qualche sedia fuori dal perimetro della concessione comunale. Trovare un’intesa tra residenti e gestori delle attività commerciali non sarà semplice, ma su un aspetto sembrano essere tutti d’accordo: la rigidità del regolamento. Le conseguenze per i trasgressori sembrano davvero esagerate e possono portare alla decadenza della licenza e blocco dei tavolini per 18 mesi e a multe a quattro zeri.

La questione in Aula

L’argomento sarà discusso oggi durante il Consiglio comunale. L’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu, risponderà a un’interrogazione di Giuseppe Farris sul Piano di risanamento acustico e concessioni. «Il regolamento è troppo rigido, non c’è dubbio che debba essere aggiornato in funzione di tutti», anticipa l’assessore. «Chiaramente dovrà essere trovato l’equilibrio tra i gestori delle attività commerciali e i residenti»

Anche l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra la parola d’ordine è mediazione. «Posto che il regolamento è di competenza del Consiglio comunale, se la commissione Attività produttive riterrà di doverlo rivedere troverà da parte mia il massimo supporto. È evidente la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dei ristoratori di svolgere la loro attività serenamente e nel pieno rispetto delle regole e la quiete che deve essere garantita ai residenti. Bisognerà fare un lavoro di ascolto di tutti gli attori, anche per capire quali parti del regolamento ritengano siano rigide e come eventualmente si potrà intervenire».

Comune sotto scacco

Andrea Setzu è uno dei gestori del Florio, un locale di piazza San Domenico sanzionato pesantemente dalla Polizia locale. «Ci sono modi più efficaci per trovare un’intesa tra noi e i residenti. La città è piatta, quest'estate non è stato possibile creare neanche un evento, il Comune è sotto scacco dei Comitati dei residenti che dettano la linea. Non capiamo perché al Terrapieno sia possibile sparare la musica a tutto volume e noi non possiamo neanche tenere la presentazione di un libro o una rassegna culturale». Cosa chiedete? «Ci possono essere deroghe a un regolamento troppo rigido».

Residenti, sì all’intesa

Adolfo Costa è presidente del comitato dei residenti di Stampace. «I tavolini devono stare in aree autorizzate, rispettando le norme. Non possiamo tollerare che impediscano il passaggio delle ambulanze o dei mezzi di soccorso, così come siamo contrari alle pedane che, inutilizzate, “rubano” parcheggi». Cosa chiedete? «L’intesa con il sindaco è buona, è chiaro che non possiamo cancellare i locali in favore dei residenti. Ma è altrettanto chiaro che un locale non può chiudere alle 5 del amttino senza preoccuparsi dei clienti all’estero».

