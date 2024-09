Tavolini fuori dai locali, primo via libera della Giunta 

Sì a sedie e tavolini anche fuori dalle attività artigianali che operano nel settore alimentare. La Giunta comunale di Selargius detta le prime direttive in attesa di un regolamento vero e proprio per l’occupazione del suolo pubblico. Un via libera che di fatto accoglie le «richieste degli operatori economici, a condizione che le stesse siano conformi alle normative di riferimento, al fine di promuovere l’economia del territorio e al contempo ampliare l’offerta di servizi alla comunità locale».

Per ora c’è il sì a una serie di indirizzi della Giunta: «L’area di occupazione, antistante l’esercizio commerciale o artigianale, sarà a titolo oneroso per una superficie complessiva non superiore a 20 metri quadrati, compatibilmente alle prescrizioni e disposizioni contenute nel Codice della strada, nonché a tutte le altre disposizioni normative comunali e sovracomunali». L’autorizzazione sarà rilasciata dopo «il parere del comando dei vigili urbani per quanto riguarda gli aspetti attinenti al codice della strada e le norme vigenti sotto il profilo commerciale». Inoltre «resta fermo il rispetto delle disposizioni di carattere sanitario». Direttive impartite - viene precisato nella delibera - nelle more dell’approvazione del regolamento comunale per l’occupazione di aree pubbliche.

