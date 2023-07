Tavolini, far west nel centro storico 

È venerdì sera, l’onda del fine settimana si gonfia. Il centro storico è invaso da un mare di cagliaritani e turisti. La domanda non manca, qualche ristoratore coglie l’occasione e allarga il dehor. L’istantanea che si ricava attraversando il Corso da piazza Yenne a Palabanda è eloquente: doppie, triple file di tavolini, che creano imbuti, a volte sbarrano il passaggio ai mezzi di soccorso, costringono i pedoni a fare lo slalom e invadono l’accesso dei portoni delle abitazioni dei residenti. «In alcune strade», come il Corso, appunto, «sembra un far west», dice Adolfo Costa, presidente del Comitato dei residenti di Stampace. «Beninteso che la stragrande maggioranza degli imprenditori rispetta le regole», premette Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna, «la nostra associazione condanna quei pochi che, forse attirati dalla possibilità di incrementare i guadagni con i tanti turisti presenti in città, non rispettano le regole e sistemano i tavolini oltre le concessioni rilasciate dal Comune», aggiunge.

La fotografia

L’ultimo controllo della polizia municipale risale a giovedì scorso quando ha sanzionato un frequentatissimo locale del centro per essersi “mangiato” più suolo pubblico di quello consentito. Controlli che da una parte testimoniano una irregolarità diffusa e dall’altra aggiungono un tira e molla che alle verifiche dei vigili contrappone alcune decisioni del Tar che in qualche circostanza hanno assolto i ristoratori (l’ultima appena due giorni per un locale in piazza Yenne). «In alcune zone c’è un problema di sconfinamento delle concessioni», ammette Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. «Occorre trovare un equilibrio tra tutti gli interessi in gioco, la cosa ottimale sarebbe arrivare a una pianificazione come quella fatta per Piazza Yenne e il Largo dove chiunque sa esattamente quanto suolo pubblico può occupare e traslare quel modello anche a Stampace, Villanova e Marina», aggiunge. «L’obiettivo finale», dice ancora, «è approvare il piano del commercio ma nel frattempo dobbiamo fissare regole più chiare e certe». Il concetto lo ribadisce il presidente della Fipe: «Sarebbe semplicissimo se si potessero avere riferimenti segnati a terra» (ma poi cosa diventerebbero le strade?), «questo aiuterebbe chi deve effettuare i controlli ma anche gli stessi imprenditori».

Deregulation

Girando per vie del centro storico, soprattutto la sera, si avverte la sensazione che esista una deregulation sui permessi, come quella voluta due anni fa dal Comune in risposta alla crisi da post quarantena. Solto che ora, però, l’emergenza sanitari è finita. «Certo che ci sono alcuni imprenditori che tendono ad allargarsi», conferma Gabriele Acquas, titolare dell’Old Square, nel Corso. Anche lui, giovedì scorso, ha ricevuto la visita della polizia locale. Esame superato. «Perché è dal rispetto delle regole che dovremmo partire tutti. Solo così», conclude, «possiamo avere la forza contrattuale per discutere, quando occorre, le nostre battaglie con l’amministrazione».

