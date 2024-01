Tavolini e dehors, un anno di proroga ed è polemica 

Ancora un anno di suoli pubblici “allargati” per bar e ristoranti, un 2024 di occupazione straordinaria di piazze e slarghi con tavolini e dehors, come ai tempi del Covid. I residenti del centro storico di Alghero speravano nell’entrata in vigore del nuovo regolamento, più restrittivo, che l’ex assessora al Demanio Giovanna Caria aveva lasciato pronto nel cassetto. Ma alla vigilia del doppio appuntamento elettorale, regionali e poi le amministrative, nessuno si è assunto la briga di fare modifiche, con il rischio di mettersi contro una intera categoria. Gli uffici comunali hanno invece aperto i termini per le nuove richieste di concessioni, confermando le esistenti, circa 200.

La polemica

«L'emergenza è finita per quanto riguarda il distanziamento, per cui ci pare opportuno che rientrino anche le deroghe», commentano dal comitato Alguer Vella. «Già in altre circostanze abbiamo invocato il ritorno all’applicazione del regolamento», aggiungono i residenti del centro storico, i più penalizzati dalla presenza di pedane e verande. «A maggior ragione – proseguono – in questo periodo, con il suolo pubblico occupato da attività che sono chiuse». Anche il vice presidente di Confesercenti Sardegna storce il naso per l’ennesima proroga. «È la certificazione dell'incapacità della politica di affrontare e risolvere i problemi più urgenti per questa città», dice Enrico Daga. «Da una parte continua il sovraccarico di tavolini e sedie sottraendo spazi pubblici vitali per la comunità, dall'altra si generano squilibri nell'offerta di posti a sedere che penalizzano le attività senza spazi esterni prospicienti. Attività che, si badi bene», prosegue Daga, che è anche titolare di un locale nel quartiere antico, «sono di qualità, storiche, e che garantiscono la loro apertura tutto l'anno. Il piano commerciale così com'è congegnato è datato. Il regolamento dei suoli pubblici deve tenere conto dell'anzianità di apertura, garantire spazi idonei per i rifiuti, e assicurare un congruo rapporto tra superficie interna e spazi in concessione». Alessandro Pesapane presidente Fipe Alghero ritiene non più rinviabile un confronto tra operatori e amministrazione «per trovare il giusto equilibrio, anche perché mancano i controlli e la gente giustamente, si lamenta».

Il Comune

L’amministrazione algherese ha già disponibile la bozza del nuovo regolamento, con una serie di novità, come per esempio la proporzionalità tra la superficie interna e quella occupata di suolo pubblico, proprio per evitare che anche il più piccolo locale del quartiere antico possa pretendere uno spazio enorme di suolo pubblico per sistemare tavoli e sedie, scatenando il malumore dei residenti. Pure la questione dei servizi igienici dovrà essere regolamentata: chi non dispone di una toilette non potrà fare servizio all’esterno. «Restiamo a disposizione per discutere di una disciplina e una pianificazione che trovino forme di equilibrio tra i diversi usi e diritti nello spazio pubblico», concludono dal comitato Alguer Vella. In vigore, invece, già dalla scorsa estate, è il nuovo listino prezzi con il raddoppio delle tariffe. Tutti hanno pagato il surplus pur di lavorare nelle verande all’aperto, dove si produce il grosso del fatturato.

