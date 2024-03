Tavolini anche in piazza Sant’Efisio 

Nel centro storico cresce la movida. Dopo la positiva esperienza dei tavoli e sedie di alcuni locali piazzati nel sagrato della basilica di Sant’Elena, l’esperimento sta per ripetersi anche tra le vie Garibaldi e XX Settembre, nella piazzetta davanti all’antica chiesetta di Sant’Efisio da tempo in balia di vandali e balordi.

Nuovi tavolini

Il titolare della pizzeria 4 Ganasce ha infatti chiesto l’autorizzazione al priore della Confraternita del martire guerriero e nei prossimi giorni le persone potranno già accomodarsi a mangiare all’aperto. Un modo non solo per rivitalizzare il centro come succede a Cagliari, ma anche per popolare la zona e tenere lontani i vandali che già in passato avevano distrutto tutti i faretti dell’illuminazione e divelto i rubinetti, da tempo inutilizzabili. Così come hanno deturpato con scritte e disegni anche i muri e le aiuole.

«Abbiamo avuto l’autorizzazione dal priore per sistemare i tavoli e siamo felicissimi» dice il titolare della pizzeria 4 ganasce Simone Nese, «cominceremo quanto prima e in seguito, vedendo qualche sarà la risposta dei quartesi, allestiremo anche per il pranzo». Il centro storico aggiunge, «ha bisogno di queste iniziative che sono una buona opportunità per farlo rinascere e renderlo vivo. E se una piazza è vissuta i vandali restano lontani». Tra l’altro, «il priore ci ha assicurato che presto inizieranno i lavori di sistemazione della chiesa e che dovrebbe essere buttata giù anche la vecchia casa sulla piazza che acquisterebbe così ancora più spazio».

Il centro più vivo

E anche in piazza Sant’Elena ci si prepara per la nuova stagione.«Noi abbiamo già inoltrato la nuova richiesta per sistemare i tavolini nel sagrato», dice Luca Schirru dell’Enoteca Wineria Sant’Elena, «e ringraziamo tanto il parroco don Alfredo Fadda che già subito dopo la pandemia ci ha concesso questa opportunità. Noi siamo sempre stati rispettosi, puliamo tutto e ovviamente i balordi restano lontani. Questo è un modo importante per far rivivere il centro storico, si crea un bel movimento».Nel sagrato ci sarà anche la pizzeria Il Vecchio forno, «speriamo di avere il via libera anche quest’anno» dice il titolare Angelo Pittau, «è una bellissima opportunità per rendere la città viva».

Le pedonalizzazioni

E i tavoli potrebbero trovare spazio anche in altre zone anche se, almeno per ora, non ci sono novità sul fronte delle pedonalizzazioni.L’ipotesi di trasformare alcune aree della città in zone pedonali è concreta, ma metterla in pratica tra residenti scettici e commercianti divisi, non è semplice. In piazza Azuni si prevedeva di sistemare lastricato e acciottolato ed eliminare i parcheggi per ampliare la zona pedonale in modo da dare anche la possibilità alle attività di mettere i tavolini fuori. Ma c’è da risolvere il problema della viabilità, non di facile soluzione. In via Porcu invece le prove di pedonalizzazione si sono fatte occasionalmente e la viabilità ha dimostrato i suoi limiti, con lunghe code fin da viale Marconi.

