Tavolini all’aperto, stop agli abusivi 

Il periodo delle agevolazioni legate all’emergenza Covid, è finito da tempo. Già da tempo bar, ristoranti e pizzerie non possono più sistemare tavolini e sedie nello spazio esterno, se non dopo avare pagato il suolo pubblico e ricevuto regolare autorizzazione.

Ciononostante però, in questi ultimi mesi sono stati in tanti a occupare marciapiedi senza mettersi in regola. Per questo nelle scorse settimane gli agenti della Polizia locale hanno dato il via a una serie di controlli serrati tra le vie Porcu, Marconi, viale Colombo, via Fiume e piazza IV Novembre.

I risultati

Sono una quarantina le attività passate al setaccio tra cui una buona metà che non rispettava le regole: sprovvisti di autorizzazione e pagamento di suolo pubblico, hanno dovuto riportare dentro tavoli e sedie. Adesso avranno tempo fino ad oggi per presentare domanda per regolarizzarsi e solo dopo l’ok degli uffici, potranno di nuovo servire i pasti anche all’esterno dei locali. Tra le verifiche anche quelle agli ambulanti abusivi: anche in questo caso chi scoperto senza licenza, è stato allontanato. Oltre alla licenza poi è consentito soltanto il commercio itinerante, ovvero con frutta e verdura sistemate a bordo di un’ape che si sposta nei diversi punti della città.

Le sanzioni

Dal mese prossimo chi non si sarà regolarizzato e continuerà a lasciare i tavolini fuori senza autorizzazione, incapperà nelle multe: si va dai 173 euro fino alla sospensione dell’attività per arrivare anche a 5000 euro in caso di ampliamento illegale della superficie di vendita. In poche parole chi realizza gazebo e terrazze non autorizzate.

«È necessario che tutti si mettano in regola», commenta il presidente del centro commerciale naturale di via Porcu Sergio Piludu, «perché adesso non ci sono più le agevolazioni del periodo del Covid e il suolo pubblico va pagato per poter sistemare fuori tavolini e sedie». Detto questo, «auspichiamo che tutti richiedano le autorizzazioni dovute perché in una Quartu sempre più a vocazione turistica, è importante che ci siano gli spazi esterni dove poter consumare cibi e bevande».

In via Marconi un’altra commerciante, Roberta Ferretti, auspica però «che il Comune vada incontro anche ai titolari delle attività, introducendo sconti sulle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico. Le tasse sono alte: noi ad esempio per poter mettere nella vetrina la scritta “Saldi” un po’ più grande di quella stabilita, abbiamo pagato ottanta euro».

Le tabelle

La tariffa per l’occupazione di suolo pubblico permanente è di 41,85 euro per metro quadro all’anno. Poi ci sono invece alcune occupazioni temporanee con tavoli e sedie, ovvero autorizzate per un periodo limitato dell’anno per cui la tariffa e di 0,31 euro al metro quadro al giorno. Questo comunque per occupazioni non inferiori ai 30 giorni. La tariffa di 0,31 euro può essere ulteriormente divisa per le 24 ore e moltiplicata per le ore effettive di occupazione previste nell’autorizzazione qualora l’occupazione non valga per l’intera giornata.

