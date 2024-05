Il Governo vuole dare continuità alle concessioni comunali per i tavolini all’aperto, introdotte in periodo Covid. Ma si prospettano anche nuove regole, soprattutto per assicurare il decoro urbano. In Sardegna si apre il dibattito, con pareri spesso contrastanti. Da Cagliari ad Alghero, da Pula e Villasimius a Tortolì c’è grande attesa.

l alle pagine 2, 3