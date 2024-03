Tavolini all’aperto, record di abusi 

I controlli hanno riguardato i locali dei tutta la città, ma in particolar modo quelli dei quartieri storici. Su quasi cento sanzioni rilevate della polizia locale nel 2023, esattamente 98, quasi il 50% delle attività di bar e ristorazione controllate (ben 45) erano “occupazioni totalmente abusive”. Ovvero, attività che avevano posizionato sedie e tavolini sul suolo pubblico senza alcuna autorizzazione. Se poi si considera il dato complessivo di quelle quasi cento attività sanzionate, emerge che quasi un ristorante, bar o locale su dieci non era in regola. Chi per un problema legato alla musica che fuoriusciva dal locale, chi per un allargamento dello spazio concesso, chi per il superamento della densità degli arredi autorizzati.Fatto sta che il dieci per cento non era in regola. Qualcuno sostiene che sia anche “colpa” delle deroghe per l’emergenza Covid prorogate fino allo scorso anno che hanno portato a una moltiplicazione a dismisura dei tavolini, spesso in situazioni borderline. Qualcun altro, invece, punta il dito contro il lassismo di alcuni operatori.

Il governo

Il Comune ha provato a governare il fenomeno. «Le attività di bar e ristorazione sono un volano per la crescita e lo sviluppo della città, creano posti di lavoro e offrono un servizio importante anche in chiave turistica», premette il sindaco Paolo Truzzu. Quindi, «non c’è e non c’è stato nessun accanimento da parte dell’amministrazione. L’attività di controllo rappresenta uno strumento a garanzia di tutti i cittadini e gli imprenditori. L’obiettivo è far rispettare le regole, regole che vengono poste a tutela di tutti, residenti e operatori. Soprattutto quelli, e sono la stragrande maggioranza, che le rispettano», aggiunge. «Chi è totalmente abusivo è in torto e su questo non ci può essere discussione», dice Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. «Detto questo, però, c’è una “massa” di ristoratori e gestori di bar e locali che è stata sanzionata perché è caduta in errore», magari posizionando poche sedie in più rispetto a quelle autorizzate o accendendo nel pomeriggio uno stereo all’interno del locale con la musica che fuoriusciva. «Ed è su questa parte di sanzioni che andrebbe aperta una riflessione. La domanda che come associazione di categoria poniamo è: perché ci sono tutti questi controlli? Forse le regole sono sbagliate o, comunque, non più così attuali», rispetto a una città che è cresciuta (anche) sul piano turistico e oggi potrebbe avere esigenze diverse. «Ecco perché bisogna aprire una riflessione e capire se queste regole debbano essere riviste», dice ancora Frongia.

I numeri

Vediamole, nel dettaglio, queste sanzioni: su 98 complessive, 32 sono state comminate per “ampliamento oltre la superficie consentita”, 1 sola per “superamento dei limiti orari”, 23 per “emissione di musica” non autorizzata, evidentemente. Errori. Interpretazioni. Malintesi. In buona fede, quindi. Ma c’è poi anche una parte, che rappresenta quasi la metà delle attività sanzionate, che le regole non le ha proprio osservate. Forse per menefreghismo, forse “solo” per ignoranza. «Le regole bisogna rispettarle», dice ancora Frongia, «ma c’è qualcosa che non funziona ed è arrivato il momento di prenderne atto. Perché tutte queste sanzioni? Il regolamento che disciplina l’occupazione del suolo pubblico ha molti aspetti positivi ma, evidenti, anche tanti negativi. Ci sono molti operatori che ormai hanno paura di sbagliare ed essere sanzionati, per questo motivo non fanno gli investimenti che sarebbero necessari in vista della imminente stagione estiva».

