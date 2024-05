Tavolini all’aperto, polemica sul Governo 

Il Governo interviene a difesa di tavolini all'aperto di bar e ristoranti. Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha promesso ai ristoratori una norma salva-dehors nell'ambito della prossima legge annuale per la concorrenza. «Siano anche un elemento di decoro urbano», ha detto alla Camera alla presentazione della Giornata della ristorazione 2024, organizzata da Fipe-Confcommercio per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo del settore. La proroga alle norme per le riaperture durante la pandemia, prevista fino al 31 dicembre 2024, potrebbe così diventare strutturale, con alcune modifiche.

Reazioni

Ma il Campidoglio della Capitale non ci sta. «È assurdo e inaccettabile che il ministro Urso e il governo centrale decidano unilateralmente per le amministrazioni locali», ha detto l'assessora alle Attività produttive di Roma Capitale Monica Lucarelli. È pronto a salire «sulle barricate» anche il Codacons, che ha parlato di «uno stupro ai danni dei centri storici e delle città». Nei giorni scorsi il sindaco di Milano, Beppe Sala, era intervenuto con un provvedimento di senso opposto a questo annunciato dal ministro, con una stretta sulla mala-movida che riduce l'orario di apertura dei dehors. «Siamo al lavoro con l'Anci e le soprintendenze affinché la norma possa essere frutto di una condivisione con tutte le parti coinvolte», ha garantito quindi Urso, sottolineando la volontà di «coniugare la fruizione degli spazi commerciali con quelli culturali e residenziali». Inoltre il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, si è detto convinto che «i ristoratori veri siano i più attenti al decoro pubblico».

Ipotesi

Una proposta di legge che va nella direzione indicata da Urso è stata presentata dal deputato di Fdi, Gianluca Caramanna, e prevede una delega al governo per mantenere la liberalizzazione ma con «paletti da concordare con il ministero della cultura», ha detto Caramanna. Da mercoledì inizieranno le audizioni alla Commissione attività produttive. Favorevole a un intervento in tal senso si è detto il presidente di Fipe, Lino Enrico Stoppani, che ha osservato come gli spazi all'aperto dei locali contrastino il degrado e la desertificazione commerciale. Inoltre, «si mette mano a un tema molto delicato dove molto spesso c'è la fantasia delle amministrazioni comunali», ha aggiunto facendo riferimento al caso di Milano.

