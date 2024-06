Tavolini all’aperto, nuovo scontro 

Sanzioni, concessioni sospese e, nei casi più gravi, revocate. Su quanto sta accadendo nel centro storico della città è di nuovo scontro: da un parte i titolari di ristoranti, locali e bar, dall’altra i residenti. I primi, per voce del presidente della Fipe Confcommercio, Emanuele Frongia, si dicono preoccupati: «Fioccano le multe e ci sono licenze sospese. C’è troppa incertezza e nostri associati ci chiedono quale sarà il futuro di Cagliari. Appena sarà formata la giunta, chiediamo un incontro con l’assessore alle Attività produttive: sono a rischio i locali, i servizi e i posti di lavoro». Le dichiarazioni hanno provocato la feroce reazione degli abitanti. «Le regole in città esistono e non sono mai venute a mancare», sbotta Carlo Macciò di VivereAVillanova. «Cagliari e il centro storico non devono essere un Far West. Gli esercenti conoscono bene i regolamenti anche perché più volte ne hanno chiesto la modifica, o meglio, la neutralizzazione», ribadisce Salvatore Pusceddu di Rumore No Grazie.

L’appello

La nuova puntata dell’eterno scontro, nei quartieri della movida, tra titolari di locali e abitanti inizia con l’appello del presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna: «Speriamo di poter avviare al più presto un’interlocuzione con il futuro assessore alle Attività produttive: è urgente una riflessione sul tema sanzioni». Per Frongia «regna l’incertezza. Mancano le regole in città, l’estate è iniziata e non sappiamo se e quando e in che modo possiamo lavorare». Poi l’ulteriore stoccata: «da tempo lottiamo contro un piano di risanamento acustico che non ci consente di lavorare in tutta tranquillità rispettando anche i residenti dei quartieri». Insomma l’argomento della movida e delle concessioni del suolo pubblico alle attività produttive sarà subito portato all’attenzione della nuova giunta: «Sarebbe opportuno», conclude il presidente Fipe Confcommercio, «avviare subito un’interlocuzione con l’assessore alle Attività produttive che verrà eletto. Sono a rischio i nostri locali, i servizi nei confronti dei tanti turisti della nostra città e i posti di lavoro di tanti dipendenti che hanno famiglie alle spalle e magari anche un mutuo da pagare. Siamo davvero preoccupati per ciò che sta accadendo».

Villanova

L’associazione VivereAVillanova non ci sta. «Ricordiamo al presidente Frongia che le regole in città esistono. Se da un lato è legittima la preoccupazione dell’imprenditore, lo è altrettanto il diritto dei residenti di poter confidare nel rispetto dei loro diritti primari alla salute ed al riposo, garantiti, con alcune incertezze, da norme e regolamenti». Sulla battaglia al piano di risanamento acustico, Macciò ricorda che «è una lotta anche della nostra associazione di quartiere» e che «non abbiamo scordato gli errori grossolani di cui è infarcito il piano per poter giustificare l’incremento dei decibel rimandando poi ad altra consiliatura la stesura del decreto attuativo». VivereAVillanova ricorda che «le sanzioni applicate dagli uffici comunali sono proprio figlie di quelle regole che Frongia sostiene non esistenti». E anche l’associazione è pronta a «un dialogo con il nuovo Consiglio comunale e la futura giunta».

Rumore No Grazie

Le dichiarazioni di Confcommercio non sono piaciute nemmeno al comitato Rumore No Grazie. «La nuova giunta comunale ancora non si è insediata che puntualmente riparte la vecchia lamentela», spiega Pusceddu. «Ed è singolare che il richiamo alla preoccupazione sul futuro della città arrivi da coloro che di essa hanno disposto negli ultimi 15 anni trasformandola in un indecoroso ristorante all’aperto, favoriti da una costante concessione di suolo pubblico, incurante del rispetto della salute dei residenti del centro storico».

RIPRODUZIONE RISERVATA