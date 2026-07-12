Tavolini all’aperto, minoranza contro i limiti orari 

Con una delibera della Giunta comunale, a Oliena il suolo pubblico può essere occupato, negli spazi assegnati, con tavolini e sedie dalle 8 all’una. La decisione è già stata notificata ad alcuni esercenti. I consiglieri di minoranza sono critici. «Un paese che vuole attrarre turisti non può limitarsi a regolamentare con divieti e restrizioni, ma deve anche creare le condizioni perché le attività economiche possano lavorare, sempre nel rispetto delle regole e dei residenti. Il limite dell’una di notte può risultare penalizzante per le attività economiche, soprattutto nei mesi estivi, nei fine settimana e nei periodi di maggiore presenza turistica e quando i giovani passano qui i loro momenti di svago», sottolineano Gianfranca Salis, Enrica Picca, Sebastiano Boi del gruppo “Uliana nova” che pongono il caso in un’interrogazione.

«La presenza di tavolini all’aperto in locali, ristoranti, bar e attività di somministrazione - aggiungono - rappresenta un elemento importante non solo per l’economia, ma anche per l’accoglienza dei visitatori e per la vivibilità del centro storico e delle vie principali». E poi: «Il Comune deve avere un ruolo attivo nella promozione del paese, non solo attraverso il controllo e la disciplina delle attività private».

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