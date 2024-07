Tavolini all’aperto, i giudici salvano  l’estate di Ninnos 

Stagione estiva all’aperto salva per il Ninnos, uno dei locali di piazza San Domenico sanzionati dal Comune con l’obbligo per un mese di non sistemare i tavolini all’aperto. Il presidente del Tar Sardegna, Marco Buricelli, ha accolto l’istanza d’urgenza presentata dai legali Matilde Mura e Giulia Atzori, fissando per il 4 settembre la trattazione del provvedimento cautelare. Presumibilmente, dunque, per quello di merito se ne riparlerà in autunno.

Alla base del ricorso presentato dal locale contro il Servizio Attività Produttive comunale c’è la convinzione che il provvedimento che disponeva il blocco del servizio all’aperto dal 10 luglio all’8 agosto fosse illegittimo. Questo perché i vigili hanno multato l’attività ai primi di maggio per la musica che si sentiva all’esterno, dunque una sanzione disposta nei mesi estivi cadrebbe in un periodo non omogeneo rispetto a quello della violazione. Ascoltate le ragioni della società ricorrente, il presidente del Tar, Marco Buricelli, ha accolto l’istanza d’urgenza, visto il rischio di grave danno per l’attività. A settembre il Comune potrà illustrare le proprie ragioni e poi i giudici decideranno se continuare a congelare la sanzione sino al giudizio di merito.

