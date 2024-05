Tavolini “abusivi” nel Corso: per un locale multa da 18mila euro 

Non avrebbero potuto piazzare tavolini e sedie nel Corso dopo la sospensione della concessione del suolo pubblico per trenta giorni, dal primo al 30 aprile. Invece, come emerso durante un controllo della Polizia Locale lo scorso 8 aprile, i gestori del locale Napul’è hanno sistemato comunque tavoli e sedie subendo la decadenza della concessione per un anno e mezzo. Per evitare questo provvedimento è consentito il pagamento di una sanzione elevata, da 18mila euro (mille euro al mese per la durata della sospensione della concessione): i titolari hanno chiesto di poter convertire il decadimento con la “multa”, richiesta accolta dal servizio del Suape.

Secondo provvedimento

Quella alla pizzeria Napul’è non è l’unica sospensione trasformata in sanzione. Anche Corso Dodici aveva subito lo stop alla concessione del suolo pubblico per otto giorni, chiedendo la conversione con il pagamento di una sanzione. Gli uffici comunali del Suape hanno accolto la richiesta e il dirigente Alessandro Costa ha firmato la determinazione stabilendo il pagamento di 500 euro per ogni giorno di sospensione, quindi complessivamente 4mila euro.

I servizi

Gli agenti della Polizia Locale proseguono con le attività per verificare il rispetto delle concessioni del suolo pubblico. Quando ci sono delle irregolarità scattano le sanzioni che possono arrivare alla sospensione delle stesse concessioni per alcuni giorni fino a tempi più lunghi.

