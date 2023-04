Tavoli e sedie danneggiati dai vandali 

Hanno agito nel cuore della notte fra domenica e lunedì, mezz’ora dopo la chiusura del locale, distruggendo alcuni tavolini e sedie dell’Hibiscus caffè posizionati in via Trieste.

«Pochi danni ma tanta amarezza, e delusione per voi tre ragazzini che non sapendo come divertirvi avete pensato bene di distruggere tavoli e sedie della piazza», il post pubblicato nella pagina Facebook con i fermo immagine delle telecamere. La denuncia ai carabinieri della stazione locale sarà presentata oggi, assicura uno dei titolari, Riccardo Littera. «Prima quello era un angolo frequentato da persone poco raccomandabili che imbrattavano i muri e spaccavano bottiglie», ricorda, «da quando lo abbiamo sistemato sembrava che il problema fosse stato risolto. Dalla registrazione della videosorveglianza non siamo riusciti a capire chi fossero, probabilmente dei ragazzini in preda ai fumi dell’alcol».

