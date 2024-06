Tavole riciclabili a “Tg Ambiente” 

Si chiama Italian Waves l'azienda leader nel mondo nella produzione di tavole da surf completamente riciclabili. Azienda che fa capo a un gruppo di imprenditori sassaresi, con sede però ad Alghero. Non vengono usati solventi né vernici e materiali come plastica, ma sughero e fibra di basalto. Viste le richieste la Italian Waves sta riprogrammando la produzione, che in breve verrà triplicata. Ne parliamo oggi a “Tg Ambiente”, alle 15, su Videolina. Conduce Franco Ferrandu.