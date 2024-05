Tavole da sub biodegradabili prodotte ad Alghero 

Fibra di basalto e tanto sughero per una tavola da surf da campioni del mondo. Performante e addirittura biodegradabile al 95% dato l'utilizzo dei materiali. Persino le resine sono di origine vegetale e non si usa il solvente. Si chiama “Italian Waves” ma forse il nome più giusto per l'azienda sarebbe Sardinian Waves, perché l'impresa che esporta tavole da surf in tutto il mondo ha sede nella zona artigianale di Ungias Galantè ad Alghero. L'ideatore è Michele Piga, sassarese di 44 anni, che sei anni fa ha prima creduto e poi investito “in un progetto un po' folle” come gli piace sottolineare.

Italian Waves è entrata nel 2021 nella top ten della selezione ISPO, una delle competizioni più importanti a livello mondiale per quanto riguarda le innovazioni in campo sportivo, ottenendo un prestigioso riconoscimento che ha fatto balzare l’azienda con sede ad Alghero agli occhi dei più importanti brand del settore, in un mercato dominato da aziende americane e australiane. È diventata la fornitrice della “Duotone”, azienda leader nel settore (per la quale ha creato la linea "Concept Blue") e di Matchu Lopes, campione del mondo in carica di kite surf.

I dipendenti della Italian Waves sono dieci, equamente divisi tra uomini e donne. E proprio alle donne sono affidati i lavori che richiedono maggiore precisione e cura del dettaglio, come del resto avviene spesso in campo nautico.

Nel processo di evoluzione e crescita l'azienda sarda si è lanciata anche nel campo nautico, producendo la prima barca ecologica realizzata in Sardegna per la Nox Oceani: l'Optimist, esemplare unico, un prototipo della deriva più diffusa al mondo, quella con cui i bambini imparano ad andare in mare e a veleggiare. L'Optimist è costruito come le tavole in fibra di basalto, con un simil polistirolo compostabile e con sughero, a differenza delle altre imbarcazioni di vetroresina, materiale di difficilissimo smaltimento.

