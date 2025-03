Tavolara, torna il falco pescatore dopo 60 anni 

Per l’Area Marina Protetta di Tavolara si tratta di un evento storico. Dopo sessant’anni ritornano a nidificare sull’Isola due coppie di falco pescatore scegliendo la zona a tutela integrale e nei pressi della base militare di Punta Timone. Una delle coppie ha utilizzato un nido artificiale, posizionato anni fa, nell’ambito di un progetto con il Parco Regionale della Corsica, promosso dal Comune di San Teodoro, tramite l’Icimar. «Nelle prossime settimane provvederemo a monitorare a distanza le due coppie, per raccogliere osservazioni sull’andamento della nidificazione e verificare se gli animali hanno anelli che consentono di riconoscerli – spiega Leonardo Lutzoni, direttore dell’Amp - Se la nidificazione proseguisse positivamente si valuterà quanti pulcini sono presenti nei nidi. Ci confronteremo con l’Assessorato Difesa dell’Ambiente RAS e con gli esperti del progetto nazionale sul falco pescatore per valutare le possibilità di intervenire in seguito, a nidificazione conclusa, attrezzando i dintorni dei nidi con sistemi di monitoraggio remoto e valutando la possibilità di cattura dei giovani, prima dell’involo, per il posizionamento di sistemi di GPS». Attività che dovranno effettuarsi con il minimo disturbo dei rapaci, che potrebbero, se la nidificazione avesse esito positivo, tornare ancora a lungo sulle falesie di Tavolara.

