Tavolara, si pagherà un ticket  per ancorare le imbarcazioni nelle zone consentite dell’Amp  

L'Area marina Tavolara Punta Coda Cavallo è protetta dal 1997 ma (forse) non basta. Dei suoi oltre 15mila ettari di mare, il consorzio di gestione vuole tutelare anche quelli che ricadono nella zona di riserva parziale in cui vigono divieti più leggeri ed è consentito l’ancoraggio di barche e gommoni. Esclusi il blu che circonda le isole di Tavolara, Molara e Molarotto, e le distese che vanno da Coda delle Furru a Punta di Tamerigio e da Capo Ceraso alla caletta Sa enas appara, nelle restanti profondità marine l'ancoraggio è libero. Troppo libero che diventa selvaggio e mette a rischio le foreste di Posidonia oceanica che popolano i fondali dell'area marina.

La tutela

Per tutelare le praterie, fondamentali nella preservazione degli ecosistemi, già sorvegliate speciali in tanti progetti avviati, l'Amp corre ai ripari: l'ancoraggio libero sarà consentito previo pagamento di un contributo ambientale. Il consorzio di gestione ha approvato le linee di indirizzo per procedere allo studio di mappatura per individuare le aree di ancoraggio libero da regolamentare con la riscossione di un contributo. Cartografia completata, lo studio sarà condiviso con la Capitaneria e sottoposto al vaglio del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica perché le aree vengano integrate nel Regolamento che disciplina l'area. «L'obiettivo è difendere tutti i nostri fondali e siamo convinti che il provvedimento potrebbe avere ripercussioni positive sia in termini ambientali sia economici, considerato che i ricavi del contributo riscosso potrebbero essere investiti in altre azioni di tutela dell'area», dice Francesco Lai, sindaco di Loiri Porto San Paolo uno dei tre Comuni ricadenti nell'Amp. «Ci sono sicuramente delle criticità nell'applicazione della misura che stiamo valutando: per esempio, le modalità di riscossione del ticket in mare aperto», aggiunge.

La costa

Intanto, proseguono gli interventi dei Comuni con vista su Tavolara per difendere i settantasei chilometri quadrati di costa dell'Amp. Dopo San Teodoro, nelò 2022 apripista in Gallura del numero chiuso nelle spiagge di Cala Brandinchi e di Lu Impostu, anche Loiri Porto San Paolo è sulla stessa scia. «Intendiamo limitare gli ingressi nella spiaggia di Porto Taverna con un sistema di contingentamento che consenta di tenere sotto controllo gli accessi», continua Lai. La più grande, circa un chilometro di arenile, e la più affollata tra le spiagge del suo Comune, «Porto Taverna, però, ha una caratteristica che non consente di contemplare il numero chiuso e fisso: è una spiaggia urbana con cinque ingressi sulla strada principale dove ci sono tante attività commerciali e tante abitazioni, la soluzione potrebbe essere la riduzione dei parcheggi retrostanti che occupano tre ettari di terreno». Pioniere del pedaggio in mare in Gallura, il Parco nazionale di La Maddalena che, dal 1999, ha istituito il pagamento ‘a metraggio’ per l'accesso nella sua area marina, attivo dall’1 maggio al 31 ottobre, solo per i non residenti: l'ufficio ticket del parco o gli incaricati a bordo di imbarcazioni in giro per il campo boe riscuotono il contributo stabilito in base alla lunghezza dei natanti. Nel Parco, però, ci sono specchi di mare invalicabili, quello che arriva fino alla battigia della Spiaggia di Cavalieri, raggiungibile solo via terra, mentre è completamente inaccessibile, da tanti anni, la Spiaggia Rosa, entrambe sull'isola di Budelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA