VaiOnline
Olbia.
13 dicembre 2025 alle 00:07

Tavolara, servono nuove misure di tutela 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lo straordinario patrimonio sommerso dell’Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo, dopo la scoperta dei “patriarchi” del mare, le foreste millenarie di Savalia savaglia o corallo dorato, svela altre meraviglie, frutto delle recenti campagne di esplorazione, come ad esempio un fitto popolamento di un corallo, la Paramuricea macrospina, prima conosciuto per pochi esemplari, così come un importantissimo popolamento di una gorgonia, l’Eunicella verrucosa, nella variante rosa. Specie rarissime, tanto affascinanti quanto fragili, che sono state il punto di partenza della giornata di approfondimento dedicata allo stato di salute degli ecosistemi marini.

Un convegno, organizzato dalla AMP, dove le ricerche hanno messo in evidenza i principali fattori che mettono in pericolo la sopravvivenza di questo habitat unico nel Mediterraneo. Da più parti la richiesta di una stretta alle autorizzazioni alla pesca ricreativa, considerata la più dannosa, ma anche la rivisitazione dell’attuale zonizzazione del Parco. «L’ipotesi è quella di avviare subito due percorsi amministrativi - ha detto il presidente Francesco Lai – uno per imporre nel disciplinare un vincolo immediato e proseguire con lo stop alla pesca nel canale da Tavolara a Molara, l’altro di avviare l’iter per una modifica della zonizzazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Tra ruspe e auto incolonnate, il nuovo volto dell’ex Carlo Felice

Da strada extraurbana a polo commerciale, quattro chilometri a passo lento  
Riccardo Spignesi
Lo sciopero

«Più lavoro e salute, no a una manovra che punta al riarmo»

Un migliaio in piazza a Cagliari, anche tanti studenti e pensionati  
Trasporti

Nuova continuità, sfida sui cieli sardi

Aeroitalia parteciperà al bando. L’ipotesi: in campo anche Ita e Volotea 
(m. r.)
Il caso

Abbanoa, il controllo ai sindaci

Il sì alla restituzione degli aiuti di Stato riduce la quota della Regione 
Il focus

La scossa di Pier Silvio riaccende Forza Italia

Nell’Isola gli azzurri punteranno ancora sull’esperienza di Pittalis 
Lorenzo Piras
Call center

Viaggio nella giungla dei “numeri verdi”: una mattina in attesa

Dal Cup, all’Inps, al cambio del medico: parlare con un operatore è un’impresa 
Sara Marci
Conti pubblici

Manovra, slitta l’approdo in Senato

Leo: «Taglio Irpef più ampio nel 2026». Giorgetti: «Sull’oro norma-simbolo» 
Salute

Influenza: su i contagi, c’è un nuovo ceppo

La Sardegna fra le regioni più colpite, per i bambini il rischio è triplo 