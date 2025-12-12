Tavolara, servono nuove misure di tutela 

Lo straordinario patrimonio sommerso dell’Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo, dopo la scoperta dei “patriarchi” del mare, le foreste millenarie di Savalia savaglia o corallo dorato, svela altre meraviglie, frutto delle recenti campagne di esplorazione, come ad esempio un fitto popolamento di un corallo, la Paramuricea macrospina, prima conosciuto per pochi esemplari, così come un importantissimo popolamento di una gorgonia, l’Eunicella verrucosa, nella variante rosa. Specie rarissime, tanto affascinanti quanto fragili, che sono state il punto di partenza della giornata di approfondimento dedicata allo stato di salute degli ecosistemi marini.

Un convegno, organizzato dalla AMP, dove le ricerche hanno messo in evidenza i principali fattori che mettono in pericolo la sopravvivenza di questo habitat unico nel Mediterraneo. Da più parti la richiesta di una stretta alle autorizzazioni alla pesca ricreativa, considerata la più dannosa, ma anche la rivisitazione dell’attuale zonizzazione del Parco. «L’ipotesi è quella di avviare subito due percorsi amministrativi - ha detto il presidente Francesco Lai – uno per imporre nel disciplinare un vincolo immediato e proseguire con lo stop alla pesca nel canale da Tavolara a Molara, l’altro di avviare l’iter per una modifica della zonizzazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA