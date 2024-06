Tavolara, l’inizio di una nuova era 

Tavolara, anno zero. Nonostante i 34 anni di vita dell'evento, la prossima edizione del Festival del cinema di Tavolara, in programma dal 16 al 21 luglio, sarà la prima di una nuova era. Salutate la storica direttrice Piera Detassis e la conduttrice Geppi Cucciari, la kermesse torna con pellicole interessanti, come il pluripremiato “Io Capitano” di Matteo Garrone e l’ultimo film di Paolo Zucca “Vangelo secondo Maria”, e nuovi protagonisti.

La primadonna

A partire dalla madrina, l’attrice Aurora Ruffino, e dalla direzione artistica, affidata dall’Associazione Argonauti a un gruppo di lavoro composto dal produttore Gianluca Arcopinto, consulente per le scelte legate al cinema, dall’attore Neri Marcorè, che torna come “padrone di casa” per gli spettacoli e le presentazioni, e da Antonio Maraldi, che curerà le mostre fotografiche “Cliciak 2024” e “Mastroianni 100”, visitabili dal 14 al 22 luglio rispettivamente a Porto San Paolo e a San Teodoro.

Gli obiettivi

«Abbiamo pensato di rinnovare la formula ritornando in qualche modo al sottotitolo originario del Festival, il nuovo cinema italiano a Tavolara: da qui il coinvolgimento come consulente di Gianluca Arcopinto, un vero e proprio incubatore di talenti, produttore indipendente e docente del centro sperimentale di cinematografia e della scuola Volonté, nonché produttore delle prime opere di tanti autori sardi, un altro orizzonte al quale vogliamo guardare con maggior attenzione», dice il presidente dell’Associazione Argonauti Marco Navone, coadiuvato nell’organizzazione del festival da Viviana Gandini.

Il caso

«Uno sguardo più attento alla nostra isola e ai giovani è nelle finalità del festival: cominciamo quest’anno con due titoli molto sardi, ed è un impegno che continueremo a perseguire», aggiunge Navone, che ha pagato la scelta del rinnovamento con qualche critica e una polemica nata nel momento in cui si è saputo che Detassis e Cucciari non ci sarebbero state, e proseguita fino a qualche giorno prima dell’ufficializzazione del programma. Su Instagram, dopo aver sottolineato di aver condotto il Festival «con gioia, passione, e grande orgoglio per celebrare il cinema ma anche un pezzo di Sardegna che ho sempre sentito un po’ anche mio, per circa dieci anni», Cucciari ha spiegato: «È un cambiamento unilaterale, ed è nelle cose, può succedere, ma umanamente mi spiace che non si sia cercato un punto d’incontro tra le due anime storiche di questo evento». La replica dell’organizzazione del festival non si è fatta attendere.

La replica

Con un post su Facebook, in cui si legge: «Geppi Cucciari ha deciso lei di non occuparsi più del festival di Tavolara, ritenendo che il suo legame con Piera Detassis, non più direttrice artistica della rassegna, fosse tale da non permetterle di esserci senza di lei. […] Abbiamo ritenuto di cambiare alcune cose nell'aspetto organizzativo perché si erano create delle situazioni di incomunicabilità che avevano messo a rischio l'evento».

Il cartellone

La speranza è che la presentazione del programma della nuova edizione metta fine alle polemiche. Anticipato dalla masterclass “Recitar scrivendo”, a cura dello scrittore Marcello Fois e di scena il 15 e 16 giugno al Politecnico Argonauti di Olbia, e dallo speciale cineconcerto “Mastroianni 100”, ideato e arrangiato da Luigi Frassetto per il centenario della nascita del grande attore, che si terrà il 29 giugno a Porto San Paolo, il Festival del cinema di Tavolara debutterà il 16 luglio con “Di mare e di vento. Viaggio nella musica di Gianmaria Testa”, di e con Marcorè (voce e chitarra), Domenico Mariorenzi (pianoforte e chitarra) e Chiara Di Benedetto (violoncello), a La Peschiera di San Teodoro, che la sera dopo ospiterà la proiezione di “Io Capitano” alla presenza degli attori protagonisti Moustapha Fall, Amath Mamadou Diallo e Seydou Paul Sarr. Il 18 ci si sposta a Porto San Paolo per i cortometraggi “Carmen” di Giordano Treglia, “Pozzanghere” di Veronica Pellegrinet e “Minuto 55” di Luca Arcopinto; seguirà il documentario “Berchidda live” firmato da Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara e Alessandro Rossi. Ultime tre serate sull’isola di Tavolara per l’incontro con Zucca e la proiezione di “Vangelo secondo Maria” e la consegna del premio Isolacinema 2024, il 19, la presentazione di “Zamora”, primo lungometraggio di Marcorè, il 20, e “Troppo Azzurro”, opera prima di Filippo Barbagallo, il 21.

