Tavolara, i sentieri contesi: per il pm non c’è reato 

«Assolvete Massimo Putzu dall’accusa di invasione dei terreni privati di Tavolara»: è stata questa, ieri mattina, la richiesta della pm Franca Cabiddu nel processo sul caso Tavolara. Il Giudice di Pace di Olbia deve decidere se Putzu, il re delle vie ferrate di Tavolara, organizzando le sue escursioni sia entrato abusivamente nelle aree di proprietà di Vittorio Marzano. Per la pm, il sentiero di Punta Cannone è sempre esistito e viene utilizzato da decenni, ma soprattutto non esistono recinzioni o cartelli di divieti che segnalino la proprietà privata. Ieri hanno parlato pm, l’avvocatessa Edi Baldino, difensore di Putzu, e il legale di parte civile, Antonio Asara. Putzu aveva già deposto in aula, mettendo sul tavolo quello che è il vero tema della vicenda giudiziaria, ossia l’accesso al sentiero utilizzato per le escursioni. La guida non solo aveva respinto l’accusa della Procura (occupazione e invasione di terreni privati), ma aveva anche spiegato, dal suo punto di vista, che cosa succede a Tavolara da almeno cinquant’anni: «Non siamo stati noi ad aprire il sentiero, esiste da decenni. Prima veniva usato per la produzione della calce e poi per altre attività dei residenti». Quindi anche la pm sembra avere accolto questa argomentazione. L’avvocatessa Edi Baldino, tra le altre questioni, ha segnalato l’assenza degli avvisi e di recinzioni. La sentenza potrebbe arrivare nell’udienza del 28 giugno.

