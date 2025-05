Tavolara, divieto a tempo 

Tavolara off limits ma solo fino al 30 settembre, il sindaco Settimo Nizzi, aggiusta il tiro. A pochi giorni dalla firma di un'ordinanza che impone(va) il divieto permanente di scalare la montagna in mezzo al mare per raggiungere la cima, Nizzi rettifica il provvedimento, adottato per tutelare l'incolumità delle persone e il patrimonio naturalistico, considerato fragile e con caratteristiche geologiche pericolose. Confermata l'interdizione della vetta a escursionisti e appassionati di trekking e consentito solo alle guide alpine per motivi di ricerca e studio, la misura è però stata limitata alla stagione estiva, in attesa di buttare giù un regolamento che disciplini le attività consentite nei sentieri di Tavolara, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Il dibattito

La decisione del sindaco, assunta all'indomani di un incidente che aveva impegnato un importante dispiegamento di forze, ha mobilitato politica e opinione pubblica. I consiglieri comunali del Partito Democratico hanno depositato una mozione per chiedere il ritiro immediato dell'ordinanza e l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto per elaborare un regolamento orientato alla fruizione responsabile ma libera dell'area. Per i dem, la nuova ordinanza è “il tentativo del sindaco di correre ai ripari in extremis, è un'ammissione implicita degli errori commessi e non risolve i vizi di legittimità da noi evidenziati: anche se limitata a un arco temporale, la misura, assunta in modo unilaterale e impulsivo, penalizza le guide professioniste nel periodo di maggior lavoro, alimenta percorsi clandestini e produce effetti negativi sull'immagine di Tavolara proprio alla vigilia della stagione estiva”. Intanto, un gruppo di guide escursionistiche ha costituito il comitato Tavolara libera che si oppone al divieto generalizzato per “difendere il diritto di tutti a vivere una delle esperienze escursionistiche più suggestive della Sardegna” e chiede al Comune di adoperarsi per garantire “la sicurezza dei percorsi senza dover rinunciare all'accessibilità a un bene collettivo”, specificando che l’escursione a Tavolara non è un'attività di arrampicata sportiva e che la maggior parte degli incidenti riguarda persone non accompagnate e sprovviste di attrezzature adeguate.

