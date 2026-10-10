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11 ottobre 2026 alle 00:39

Tavolara bay è pronta a risanare Cala Finanza 

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Eliminazione delle opere autorizzate con la Zes (poi revocata), riqualificazione ambientale e rimozione dei trenta container posizionati a ridosso di villa Joy. La società immobiliare Tavolara Bay ha chiesto alla Procura di Tempio e al Corpo Forestale le autorizzazioni per procedere a tutte le attività di ripristino a Cala Finanza. Stando a indiscrezioni, la società avrebbe anche incardinato l’iter formale per restituire a villa Joy la destinazione urbanistica originaria, quella residenziale (si parla di interventi a livello catastale). Per avviare il suo programma di piena osservanza delle norme urbanistiche della Sardegna, l’immobiliare sardo brasiliana ha chiesto anche un sopralluogo congiunto con i pm (Alessandro Bosco e Sebastiano Carpinato) nel sito posto sotto sequestro. L’ispezione avverrà questa settimana.

Contattati ieri sera, gli avvocati della società (Gianluca Aste, Fabio Varone e Gian Comita Ragnedda) non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Il dato certo è che Tavolara Bay intende ripartire da zero nell’operazione di Cala Finanza, anche se l’immobiliare vuole andare sino in fondo davanti al Tar per ottenere la revoca dell’annullamento della Zes Unica. La sensazione è che si sia aperta una nuova fase, soprattutto nei rapporti con la Regione. L’opzione della Zes, che bipassa le norme urbanistiche della Sardegna, sembra ormai in via di accantonamento.

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