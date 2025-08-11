Tavolara, area vietata a pesca e ancore 

Stop ad ogni attività di pesca (anche subacquea) e ancoraggio in un’area di 530 ettari dell’Area marina protetta Tavolara-Punta Coda Cavallo e – a breve – fine agli schiamazzi sulle unità in navigazione e ormeggiate in mezzo al mare. Il primo provvedimento, a carattere emergenziale, presentato da Amp e Direzione Marittima del Nord Sardegna, è già scattato e mira a tutelare una specie delicatissima e rara, la Savalia savaglia nota come falso Corallo nero, presenta nelle profondità del pescoso canalone tra Tavolara e Molara.

Patriarchi

“Operazione Patriarchi” è in vigore da oggi e rappresenta «una misura di salvaguardia – ha sottolineato il Presidente di Amp, Francesco Lai – dovuta alla scoperta straordinaria di una popolazione sottomarina di Savalia savaglia, di oltre mille anni, e al contempo al ritrovamento di numerose attrezzature da pesca che la hanno completamente capitozzata. Queste piante, o meglio animali, hanno vita lunghissima ma se vengono toccate e tagliate non ricrescono più. Obbligatorio quindi tutelarle, per ora fino al 31 ottobre, anche per consentire di proseguire nella ricerca». Per difendere l’ecosistema dalla pressione antropica e dalla presenza sempre più pressante degli yacht, Lai ha annunciato una possibile modifica della zonizzazione dello specchio acqueo. «La proliferazione di imbarcazioni superiori ai 24 metri, e fino ai 100, impone un ragionamento – ha detto - poiché gli ancoraggi se incidono positivamente sull’economia lo fanno negativamente sull’ambiente; le ancore di quel tonnellaggio scavano un metro e mezzo in profondità andando a incidere sulla Posidonia».

Stop schiamazzi

Allo studio, ha poi specificato il Direttore Marittimo, Gianluca D’Agostino, un disciplinare definitivo con soluzioni, in fase di discussione, come i campi boe o il posizionamento dinamico delle unità. Caratterizzata dalla tempestività la prima ordinanza, per la seconda, occorrerà attendere ancora qualche giorno. «Vorrei cogliere l’occasione per l'annuncio di un provvedimento non vincolato solo all’Area marina protetta ma a tutto il nord Sardegna e probabilmente a tutta l’Isola – ha detto D’Agostino - L’ordinanza, che stiamo finalizzando, limiterà e proibirà gli schiamazzi e i rumori sulle unità navali alla fonda e in navigazione. Ci stiamo lavorando a spron battuto perché esca nell’immediatezza».

