Tav, tensione con la Francia: «Lavori rinviati» 

I primi treni ad alta velocità sulla Torino-Lione dovrebbero transitare nel 2033, ma c'è il rischio che la nuova ferrovia possa bloccarsi prima di partire. Il nodo da sciogliere, ora, sono i lavori della parte solo francese, le vie di accesso alla maxi-galleria lunga 57,5 chilometri che è il cuore della tratta transfrontaliera.

Il chiarimento

A proporne il rinvio, di una decina d'anni, è il Consiglio d'orientamento delle Infrastrutture di Parigi. Il suo rapporto «non dà priorità agli investimenti transfrontalieri», e questo «solleva le nostre preoccupazioni», ha osservato un funzionario della Ue. A Parigi, tuttavia, nessuna decisione è stata ancora presa. «Si tratta di un rapporto indipendente che ci è stato consegnato. Ma il governo francese non ha deciso alcun rinvio nel calendario relativo alla Torino-Lione», ha precisato il ministro dei Trasporti Clément Beaune. Un chiarimento accolto con soddisfazione a Roma, dal Ministero delle Infrastrutture, che tuttavia chiede alla Francia di rispettare gli impegni. Salvini: «Aspettiamo Parigi alla prova dei fatti». Nel frattempo la costruzione della Torino-Lione procede, i cantieri aperti sono dieci, sono già stati scavati oltre 32 chilometri e sono stati assegnati lavori per 4,9 miliardi di euro. I cantieri della tratta solo italiana dovrebbero partire nel 2025 e essere chiusi in 5 anni.

