Tattoo Convention  alla Fiera di Cagliari 

La Cagliari Tattoo Convention compie 15 anni e torna da oggi per tre giorni alla Fiera. Tre giorni di pura passione tra inchiostro, musica, arte e spettacolo con oltre 5000 mq di spazi espositivi, palchi e zone experience.

Più di 150 tatuatori da tutta Europa, selezionati per offrirvi i migliori stili: Anime, Realistico, Blackwork, Japan Traditional, Tribale, Neo Traditional e molti altri. Un’occasione unica per tatuarsi live con veri maestri del settore. Live painting, scultura, fumetto, artigianato e mostre creative: la zona Expo ospiterà artisti e artigiani con performance dal vivo e opere originali. DJ, musicisti e performer su più palchi durante l’intera giornata e, come sempre, after party ufficiali nei migliori locali della città. (L’immagine è tratta dall’album fotografico della pagina Facebook della Cagliari Tattoo Convention)