VaiOnline
XV edizione da oggi a domenica
10 ottobre 2025 alle 00:21

Tattoo Convention  alla Fiera di Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Cagliari Tattoo Convention compie 15 anni e torna da oggi per tre giorni alla Fiera. Tre giorni di pura passione tra inchiostro, musica, arte e spettacolo con oltre 5000 mq di spazi espositivi, palchi e zone experience.

Più di 150 tatuatori da tutta Europa, selezionati per offrirvi i migliori stili: Anime, Realistico, Blackwork, Japan Traditional, Tribale, Neo Traditional e molti altri. Un’occasione unica per tatuarsi live con veri maestri del settore. Live painting, scultura, fumetto, artigianato e mostre creative: la zona Expo ospiterà artisti e artigiani con performance dal vivo e opere originali. DJ, musicisti e performer su più palchi durante l’intera giornata e, come sempre, after party ufficiali nei migliori locali della città. (L’immagine è tratta dall’album fotografico della pagina Facebook della Cagliari Tattoo Convention)

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana