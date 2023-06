Tatti brilla in Argentina 

Il sindaco di Settimo Gigi Puddu ha incontrato ieri mattina in Municipio l’atleta Pierluigi Tatti, campione di taekwondo, recentemente grande protagonista ai Giochi panamericani, svoltisi in alcune città dell’Argentina. Nella circostanza, Tatti ha mostrato tutto il suo talento riuscendo a guadagnare una medaglia d’oro e due di argento nelle specialità in cui si è cimentato contro avversari di diverse parti del mondo.

L’atleta di Settimo ora si prepara ad un nuovo grande impegno: i campionati del mondo che si terranno in Finlandia dal 4 al 9 settembre. Per partecipare a questa importantissima manifestazione c’è bisogno di risorse: per questa ragione Tatti ed alcuni suoi compagni di squadra hanno organizzato una raccolta fondi per affrontare le spese previste. (r. s.)

