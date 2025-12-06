VaiOnline
Lecce
07 dicembre 2025 alle 00:40

Tatiana, l’astio dopo il sollievo 

Diluvio di critiche social alla 27enne che aveva fatto perdere le sue tracce 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lecce. Come un’onda che cresce, le decine di migliaia di follower che da tempo seguono Tatiana Tramacere per le sue poesie sul senso della vita e dell’amore ora si schierano contro di lei. La gioia del ritrovamento sta lasciando il posto alle accuse contro la studentessa 27enne di Nardò che ha fatto perdere le sue tracce per 11 giorni. Tatiana è stata ritrovata giovedì sera a casa di Dragos Ioan Gheormescu, il 30enne al quale era legata da un rapporto di affetto, e che avrebbe assecondato la sua voglia di sparire.

«Senza cuore»

Secondo gli inquirenti i due avrebbero organizzato insieme una messa in scena che sarebbe durata ancora, se i carabinieri non li avessero smascherati. E da quando la verità è venuta a galla, le centinaia di like ai post di Tatiana sembrano un lontano ricordo. Basta leggere come molti dei suoi ex supporter commentano le storie e le frasi che la studentessa di psicologia aveva condiviso prima di sparire nel nulla. Il suo profilo su Instagram, che conta oltre 59mila follower, non viene aggiornato dal 21 novembre ma le critiche piovono comunque. «Le vittime di femminicidio uccise moralmente una seconda volta da te che hai contribuito a screditare la causa», scrive una ragazza. Poi il riferimento alle poesie che Tatiana condivideva: «A dispetto della profondità dei pensieri che scrivi non hai un cuore».

«Siamo arrabbiati»

Non manca, però, chi fa appello alla calma e a cercare di capire le sue motivazioni: «Non si può sapere cosa abbia spinto la ragazza ad avere questo comportamento: magari sta male». In tanti, poi, scrivono parole di conforto ai suoi genitori; altri invece evidenziano il tempo fatto sprecare alle forze dell’ordine: «Mobilitare tanti professionisti per cercarti, per poi scoprire che era tutto organizzato. Siete senza rispetto». E qualcuno chiede che risarcisca le spese delle ricerche. Amarezza e delusione anche nella comunità di Nardò, dove Tatiana, originaria dell’Ucraina, è arrivata da bambina. «No comment», dicono alcuni residenti, mentre altri si dicono infuriati: «Certo che siamo arrabbiati, come si può fare una cosa del genere?». La 27enne non è stata ancora ascoltata dai carabinieri. E anche ieri a Nardò c’erano diverse troupe televisive davanti alla sua abitazione, in attesa che Tatiana uscisse a dare spiegazioni, mentre i suoi famigliari chiedevano rispetto e invitavano a lasciarla in pace.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

natale 2025

Scatta la corsa al regalo, a Cagliari è già grande festa

Inizia il weekend lungo, folla nelle strade dello shopping:  «Finalmente un po’ di gioia in giro». Fiera, file e Pos in tilt  
Riccardo Spignesi
Il bilancio

Quartu, Milia ci ritenta: «Ancora in campo se il mio gruppo vorrà»

Il sindaco apre a nuove alleanze: «Ma con le regole di cinque anni fa» 
Federica Lai
Regione

Todde-Pd, il momento più difficile

Dal caso Egas al futuro incerto di Bartolazzi: la trattativa è a tutto campo 
Alessandra Carta
Sanità

San Gavino, slitta l’apertura del nuovo ospedale

La Asl: operativi entro il 2027. Dirottati sul cantiere i tre milioni del poliambulatorio di Sanluri 
Mariella Careddu
Colpo di fortuna

Babbo Natale passa in anticipo: 2 milioni con il “Gratta e vinci”

La sorte bacia una tabaccheria di Oschiri Caccia al fortunato acquirente: «È di qui» 
Andrea Busia
La storia

Il poeta della difesa: «I miei versi per la sarda mater»

Dopo aver calcato i campi di calcio, Sergio Atzeni e Mario Luzi gli hanno cambiato la vita: «Scrivo per capire» 
Giuseppe Deiana
Riforme

Ad Atreju prove di proporzionale

Via i collegi uninominali, alla festa FdI si disegna la legge elettorale 