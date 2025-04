Tassista cagliaritano in carcere a Bangkok «Sono stato truffato» 

Fermato in aeroporto a Bangkok mentre faceva rientro a casa. Accusato di aver avuto rapporti sessuali con una diciassettenne. Processato, dice di essere stato indotto a confessare e a versare del denaro che non si sa dove sia finito. E rinchiuso in cella con una condanna a sei anni: rasato a zero, dorme per terra e mangia, quando gli viene dato, solo riso di pessima qualità. È una vicenda dai numerosi punti oscuri quella che vede coinvolto il tassista cagliaritano Saverio Bacciu, 59 anni: dal 23 marzo è in prigione in Thailandia per un reato che sostiene di non aver commesso. Si proclama innocente e vittima di una truffa che sarebbe sconfinata nell'estorsione. Per il tribunale locale, però, è colpevole. Del caso è interessata la Farnesina. Mentre la strategia processuale della difesa è governata da Cagliari dall'avvocato Federico Delitala.

Il fermo

Destinazione Phuket. La Thailandia era una meta fissa delle vacanze invernali per Bacciu e alcuni colleghi. Anche quest'anno. È andato tutto come sempre. Fino a quando era pronto per imbarcarsi nell’aeroporto della capitale del Paese asiatico per tornare in Sardegna. Qui è stato bloccato dalla polizia. Gli agenti gli hanno mostrato un video: lo immortalava, in un contesto che al momento non è stato chiarito. Gli è stato ritirato il passaporto. E ha scoperto di essere accusato di aver fatto sesso, nel 2023, durante un precedente viaggio, con una ragazzina di 17 anni: anche se lei era consenziente, in Thailandia è un reato (in Italia non lo sarebbe in automatico) punito con la reclusione fino a 40 anni. Il compagno di viaggio ha preso il voloper tornare in Italia, Bacciu è rimasto a terra. Ha chiesto una mano ad altri sardi di sua conoscenza e coi quali aveva fatto altri viaggi. Anche loro poi sono rientrati a Cagliari. E il cinquantanovenne sarebbe stato avvicinato da altre persone.

La richiesta di soldi

Stando a quanto raccontato dal tassista una donna del posto, presentandosi come avvocato, e non lo era, gli ha offerto assistenza attraverso alcuni legali. La soluzione proposta: confessione, versamento di denaro come indennizzo in favore della famiglia della presunta vittima e la storia si sarebbe chiusa lì. Il cinquantanovenne cagliaritano, convinto di conoscere l'andazzo thailandese, ha accettato. Ma quando si è presentato davanti al tribunale sarebbe stato lasciato solo, con una confessione che il 23 marzo lo ha portato in cella, con sei anni da scontare. I personaggi che lo avevano contattato - stando a quanto ricostruito da chi sta cercando di mettere ordine tra i tasselli - si sarebbero fatti vivi anche con la sua famiglia: in tutto sarebbero stati chiesti 150 mila euro da destinare alla madre della diciassettenne. Una parte del denaro, circa 20 mila euro, sarebbe stata consegnata. Che fine abbiano fatto i soldi non è chiaro.

Difesa e Farnesina

Da Cagliari la difesa di Bacciu è gestita dall'avvocato Delitala, che può avere solo contatti sporadici con il suo assistito e si appoggia a un legale italiano che opera in Thailandia. I tempi per presentare appello contro la condanna sono stretti e l'ammissione di colpa pesa come un macigno. A Bangkok non c'è più nessuno che possa testimoniare a favore del detenuto: chi era con lui nel 2023, e potrebbe dire se sa o no dell'eventuale rapporto con la minorenne, è rientrato in Italia per paura di essere coinvolto. Intanto oltre al fronte giudiziario c'è anche quello diplomatico: il ministero degli Esteri fa sapere che «l’ambasciata italiana a Bangkok, in stretto accordo con la Farnesina, segue con la massima attenzione il caso. La sede ha svolto visite consolari» in carcere «e sta fornendo ogni opportuna assistenza». La situazione, secondo fonti diplomatiche, è «delicata».