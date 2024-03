Tassi, tagli a giugno per la Bce 

La Fed lascia fermi i tassi ma conferma tre tagli nel 2024 per un totale di 75 punti base. E Wall Street tira un sospiro di sollievo: dopo un avvio di seduta cauto, i listini americani avanzano decisi spazzando via i timori di una riduzione del costo del denaro quest'anno inferiore alle attese. La Bce, invece, guarda a giugno come data del primo possibile calo dei tassi. La Banca centrale Europea infatti potrebbe ridurre il costo del denaro in giugno. «Anche se l'inflazione è rallentata, rimane incertezza sulla sua persistenza»: a giugno, se i dati confermeranno l'inflazione sottostante prevista, la Bce «sarà in grado di rendere la politica monetaria meno restrittiva», ma da lì in poi «ci sarà un periodo nel quale dovremo continuamente confermare che i dati supportano le prospettive d'inflazione», ha spiegato la presidente dell'Eurotower Christine Lagarde. Da Eurolandia intanto è arrivata una buona notizia che potrebbe facilitare il compito della Bce. A marzo la stima flash della Commissione europea sulla fiducia dei consumatori è migliorata di 0,6 punti percentuali sia nell'Ue che nell'area dell'euro.

